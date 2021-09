Geschafft! Traditionsschiff „Greif“ erhält dank Spendenaktion neue Segel

Greifswald

Das Traditionsschiff „Greif“ erhält neue Segel: Über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ rief der Förderverein des Segelschulschiffes zu einer Spendenaktion auf. Anvisiert waren 15 000 Euro. Das Spendenziel wurde in den vergangenen Tagen erreicht. Die Sparkasse Vorpommern und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung werden die Summe nun verdreifachen. Mit den insgesamt 45 000 Euro soll ein neuer Segelsatz für die „Greif“ finanziert werden.

Die fast 600 Quadratmeter große Segelfläche des Schiffes verteilen sich auf 15 Segel – davon fünf Rahsegel sowie zehn Schratsegel. Sind alle Segel gesetzt und der Wind mit entsprechender Stärke aus der richtigen Richtung kommend, kann das 70-jährige Segelschulschiff eine Geschwindigkeit von rund 14 Knoten erreichen, was einer Geschwindigkeit von 26 km/h entspricht. „Uns ist es wichtig, dass die ,Greif’ nach Abschluss der Restaurierung und Sanierung wieder als strahlendes Segelschiff im gesamten Ostseeraum erkennbar wird. Dazu gehört auch ein kompletter neuer Segelsatz“, sagt Friedrich Fichte, Leiter des Eigenbetriebs Seesportzentrums Greif.

Generalüberholung der „Greif“ kostet rund 3,5 Millionen Euro

Anfang 2020 wurden massive Schäden an der Außenhaut der „Greif“ festgestellt. Die Schonerbrigg wurde als fahruntüchtig an die Kette gelegt. Demnächst soll das Schiff auf die Werft überführt werden, um es wieder seetauglich zu machen. Für die Generalüberholung werden rund 3,5 Millionen Euro benötigt. Der Löwenanteil kommt vom Bund, weitere Mittel vom Land und von der Stadt. Weitere finanzielle Hilfen kamen von zahlreichen Unternehmen und privaten Unterstützern.

Nach Abschluss aller schiffbaulichen Arbeiten in der Werft sowie der Erneuerung der Takelage soll an das Schiff auch eine neue Besegelung angeschlagen werden, um damit die Komplettsanierung abzurunden. Am Donnerstag wurde die „Greif“ mit von der Südmole auf die andere Hafenseite verholt, um mithilfe eines Krans die Stengen am Fock- und Großmast von Bord zu heben. Diese hölzernen Verlängerungen der beiden Masten werden später zur Greifswalder Museumswerft gebracht, wo sie den Winter über gemeinsam von der Stammcrew und Mitgliedern des Fördervereins abgeschliffen, aufgearbeitet und neu lackiert werden.

Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Vorpommern, betont: „Über die Crowdfunding-Plattform konnten wir die Projektidee des Fördervereins mit der regionalen Stärke unserer Sparkasse Vorpommern verbinden. Wir haben dieses für Mecklenburg-Vorpommern so besondere Projekt sehr gern gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung unterstützt.“

