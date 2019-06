Greifswald

Seit acht Semestern studiert Lennart Pinske in der Hansestadt Politikwissenschaft. Nach mehreren Abstechern über Germanistik und Philosophie hat er als Zweitfach Geschichte gewählt: „Damit bin ich sehr zufrieden.“ Auch in seiner Freizeit engagiert sich der in Berlin geborene Student, der in Flensburg aufgewachsen ist, politisch und ist Mitglied bei den Grünen. „Über die Wahlergebnisse habe ich mich natürlich sehr gefreut.“ Nach vier Jahren Aufenthalt in der Hansestadt hat der Student einen neuen Lieblingsort für sich entdeckt – den Heimattierpark: „Ich war sehr überrascht, wie schön der ist. Das hätte ich nicht erwartet. Wer noch nie dort war, sollte auf jeden Fall mal hin.“ Lennart ist leidenschaftlicher Plattensammler. Wie viele Schallplatten er genau besitzt, kann er nur schwer schätzen. „Über Hundert sind es bestimmt. Davon viel Hippie-Rock, 70er-Musik und Swing.“ Lennart ist auch selbst musikalisch im Bereich Rap unterwegs: „Das ist aber nur ein Hobby.“

Christin Lachmann