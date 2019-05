Greifswald

In welche Richtung Marie Eisold später gehen will, weiß sie noch nicht genau. „Vielleicht Onkologie“, sagt die 20-Jährige, die im zweiten Semester Medizin studiert. Ihr Berufswunsch als Ärztin zu arbeiten, scheint in der Familie zu liegen. Immerhin sind auch Maries Eltern Mediziner. Ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg genießt sie das Studium in Greifswald, „auch wenn ich wenig Freizeit habe und es viel zu tun gibt.“ Die freie Zeit, die sie hat, verbringt sie am liebsten mit ihren Freunden, die sie während des Studiums kennengelernt hat. Marie freut sich auf den kommenden Sommer. „Es ist nämlich mein erster in Greifswald.“ Dafür hat sie sich einiges vorgenommen. Abends am Museumshafen sitzen oder an den Strand gehen, stehen ganz oben auf ihrer Liste. Ihre Heimat vermisst sie übrigens nur selten. Dafür ist die Hansestadt auch gerade jetzt einfach zu schön.

Christin Lachmann