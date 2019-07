Greifswald

Die gebürtige Greifswalderin Annelie Bänsch liebt ihre Stadt und nutzt das soziale Netzwerk Instagram, um ihre Heimat noch bekannter zu machen. Unter dem Namen „ Annelie von Ahoi“ postet sie unter anderem Fotos vom Marktplatz, vom Museumshafen oder von den schönsten Stränden in ganz Vorpommern. Manchmal schafft es auch ihr siebenjähriger Sohn mit aufs Bild. „Ein bis zwei Stunden am Tag verbringe ich auf Instagram“, sagt die 35-Jährige. Mittlerweile folgen ihr über 7400 Abonnenten – Tendenz steigend. Nach einem Auslandsjahr in den USA und einigen Monaten in Bayern, die sie gependelt ist, hat sie sich entschieden, in der Hansestadt zu bleiben: „Meine Familie lebt hier, und es ist eine sehr familienfreundliche Stadt.“ In ihrer Freizeit treibt sie am liebsten Sport. Typisch hanseatisch gern auf dem Wasser wie beim „Stand up Paddling“. Und wie schätzt sie den Menschenschlag hier oben ein? „Wenn man sie erst einmal geknackt hat, sind es tolle Leute.“

Christin Lachmann