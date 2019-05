Greifswald

Der Schwabe vermisst Spätzle – aber sonst nicht viel, sagt Nils Schwarting aus der Nähe von Stuttgart, der für sein Medizinstudium in die Hansestadt gekommen ist. „Der Umgang miteinander ist manchmal gefühlt etwas rauer, aber wenn man sich daran gewöhnt und weiß, die Leute meinen es nicht so, ist es hier echt schön“, sagt der 20-Jährige. Seine Familie besucht er in den Semesterferien, dort trifft er auch seinen älteren Bruder. Doktor werden wollte er erst nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Psychiatrie. „Das war interessant und der Umgang mit den Patienten lag mir. Ein Arzt kam auf mich zu und meinte: Wie wäre es denn mit Medizin studieren?“ Wichtig sei im Studium, sich nicht fertigmachen zu lassen und Zeit für Freunde und Feiern zu nehmen. „Die Ersti-Woche war sozusagen eine lange Party“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Der junge Mann spielt außerdem in seiner Freizeit Fußball beim Hochschulsport.

Christopher Gottschalk