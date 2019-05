Greifswald

Wolfgang Heitz und seine Frau müssen raus, sagt der 64-Jährige. „Wenn wir nicht wenigstens zwei mal im Jahr mit dem Wohnwagen verreisen, fehlt uns etwas. Wir reisen in Deutschland und wollen immer wieder etwas Neues sehen“, sagt der Rentner, der an der Altstadt Greifswalds und an Eldena Gefallen findet. „Wir waren natürlich schon Fisch essen. Wie sich das gehört“, sagt er mit einem Lächeln. Das Ehepaar Heitz hat zwei Söhne im Alter von 30 und 34 Jahren, schätzt aber das Reisen alleine, weil sich so leichter neue Leute kennenlernen lassen. Derzeit sind sie auf dem Campingplatz in Loissin. „Gehen Sie auf einen Campingplatz und sprechen Sie andere Leute an, das ist kein Problem“, sagt der sympathische Herr aus Osterholz-Scharmbeck in der Nähe von Bremen. Neben dem Reisen nennt Heitz das Radfahren und das Lesen als Leidenschaften. „Derzeit lese ich ein Buch von Joe Bausch, dem Gefängnisarzt, ansonsten auch viel Fantasy und Biografien.“

Christopher Gottschalk