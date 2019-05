Greifswald

Im Herbst 2018 begann Henrike Agnes Bonßdorf ihr Studium der Rechtswissenschaften in Greifswald. Dafür ist sie aus ihrer Geburtsstadt, dem knapp 200 Kilometer entfernten Parchim, weggezogen. „Ich wollte MV nicht verlassen und mag keine großen Städte.“, erklärt die 18-Jährige die Wahl ihres Studienorts. Schon ihr Vater habe in der Hansestadt studiert. Ihre Freizeit verbringt sie im Sommer am liebsten am Hafen: „Das Beste an Greifswald ist natürlich die Nähe zum Meer!“ Neben dem Studium arbeitet sie am Wochenende in einem Eiscafé in Parchim oder verbringt mit Freunden Abende in den Greifswalder Studentenkneipen. Henrike Bonßdorf studiert zwar erst im zweiten Semester, hat aber schon Pläne für die Zukunft: „Ich würde gerne in der Kanzlei meines Vaters in Parchim arbeiten.“ Der Wunsch dazu sei vor einigen Jahren in ihr aufgekommen: „Seit der achten Klasse wollte ich das Fach studieren.“

Carla Blecke