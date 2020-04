Greifswald

Martin Weidemeier (33) hat bereits viele Städte gesehen und feststeht: Greifswald ist genau richtig für ihn. Nicht zu groß, nicht zu klein und „mit einer Altstadt mit hanseatischen Gebäuden, die ich sehr schön finde. Seit 2018 ist er Assistenzarzt in der Neurochirurgie am Uniklinikum. „Zufällig bin ich in Greifswald geboren. Aber wir sind früh umgezogen, Erinnerungen hatte ich keine mehr. Jetzt bin ich wieder hier. Es ist wunderschön.“

Er lebte während des Studiums zudem im uruguayischen Montevideo, Valencia, Pittsburgh ( USA) und im kanadischen Montreal, für Praktika war er in Stockholm, Ruanda und Castlebar in Irland. „Ich brauche den Trubel der Großstadt nicht“, sagt er. Sein Job in der Neurochirurgie stellt sich in Greifswald als Traumjob heraus, findet Weidemeier. Der kollegiale Umgang sticht ihm ins Auge. Das hätte er in anderen Kliniken anders erlebt. „Die Lehre hier ist sehr gut, es herrscht ein großes Vertrauen im Klinikum.“

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Corona-Liveticker: Das ist die aktuelle Lage in MV

Annelie von Ahoi will ihre Heimatstadt bekannter machen

Von Christopher Gottschalk