Greifswald

Josephine macht ihren Namen zum Beruf. Zumindest absolviert die 21-Jährige mit dem Nachnamen Recht das Studium Recht. Genauer gesagt studiert sie Management und Recht. Seit Oktober 2017 lebt sie, die aus einem Dorf in der Nähe von Köln stammt, in Greifswald. Besonders während der Sommermonate hat es ihr die Hansestadt angetan: „Da fahre ich gern an den Strand oder treffe mich mit Freunden am Hafen.“ Dennoch möchte sie nach ihrem Studium „noch mehr von der Welt sehen“. Freuen würde sie sich über mehr Restaurants und mehr Nachtleben in Greifswald. „Denn abends ist hier nicht wirklich viel los.“ Was sie nach dem Uni-Abschluss macht, steht für Josephine noch nicht fest: „Ich habe mehrere Möglichkeiten, könnte zum Beispiel in größeren Unternehmen als Schnittstelle für BWL und Jura arbeiten.“ FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Christin Lachmann