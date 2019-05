Greifswald

Ursula Mindt zog 1965 von Rostock nach Greifswald, um ihre Ausbildung als Medizinisch-Technische-Assistentin zu beginnen. Seitdem sei die Hansestadt ihr Wohnort: „Ich habe hier mein soziales Umfeld. Greifswald ist mein Zuhause geworden“, sagt die 73-Jährige. Zurück in die alte Heimat Rostock wolle sie nach 54 Jahren nicht mehr. An Greifswald schätze sie besonders die Überschaubarkeit der Stadt. Zudem gefalle ihr die jugendliche Stimmung, die durch die vielen Studenten ausgestrahlt werde: „Es ist schön, am Hafen ein Fischbrötchen zu essen, während neben einem die jungen Leute sitzen!“, so die Rentnerin. Trotz des jungen Flairs, sei die Stadt alters-freundlich: „ Man hat hier im Alter keine Schwierigkeiten, gut zu leben.“ Ihre Zeit verbringt die OZ-Leserin gerne mit ihrer Familie, auch zwei ihrer insgesamt vier Enkel wohnen hier. Darüber hinaus interessiert sich Ursula Mindt für das kirchliche Geschehen und treibt regelmäßig Sport.

Carla Blecke