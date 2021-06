Greifswald

Mitten im satten Grün steht kahl gefressen das Pfaffenhütchen. Etwas unheimlich sieht die Pflanze aus, überzogen von weißen Netzen, die stark an Spinnenweben erinnern. „Ein bisschen wie im Gespensterwald. Aber für Menschen vollkommen ungefährlich“, sagt Prof. Dr. Gabriele Uhl. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Allgemeine und Systematische Zoologie an der Uni Greifswald und leitet das Zoologische Institut und Museum.

Bei dem Befall von Sträuchern und Bäumen, der zur Zeit am Ellernholzteich zu sehen ist, handelt es sich nicht um Spinnen, sondern um Gespinstmotten – Schmetterlinge mit weißlichen Flügeln und schwarzen Punkten. Die Weibchen haben im letzten Sommer bis zu 100 Eier an Pfaffenhütchen oder Schlehen abgelegt.

Winzige Larven überwintern und fressen im Sommer das Laub, häuten sich mehrmals und verpuppen sich in einem selbstgesponnenen Kokon, woraus im Juli und August Schmetterlinge schlüpfen. „Wahrscheinlich profitieren sie von den durch den Klimawandel ausgelösten höheren Temperaturen, weil die Winter milder sind“, schätzt Uhl ein.

Pflanzen erholen sich

Ein besonderes Phänomen ereignete sich in den vergangenen Tagen. An einigen abgefressenen Sträuchern hängen die leeren Gespinste der Motten, als seien sie bereits geschlüpft. Ein zweiter Blick verrät, dass sie sich buchstäblich abgeseilt haben. Dabei senden sie wahrscheinlich Duftstoffe an ihre Artgenossen aus und wandern in Gruppen zum neuen Ort näher am Boden, um sich in einem neuen schützenden Gespinst zu verpuppen.

Der Sinn dahinter? „Dadurch haben sie einen individuellen Vorteil. Meine Hypothese wäre, dass, wenn die Motten sich von den abgefressenen Wirtspflanzen zurückziehen, diese schneller wieder austreiben. Die Schmetterlinge können dann wieder Eier an dieselben Pflanzen legen“, sagt Uhl.

Die Pflanzen erholen sich und profitieren wiederum von den Ausscheidungen der Gespinstmotte, die als Nährstoff im Boden wirken. Wohl fühlen sich die Insekten, von denen es mehrere Arten gibt, nicht nur an Pfaffenhütchen, sondern auch an Schlehen, Weiß- und Rotdorn aber auch Obstbäume werden befallen.

Bildergalerie von den gespenstischen Netzen in Greifswald

Zur Galerie Sehen Sie hier Bilder der Gespinstmotte und der gefährlichen Eichenprozessionsspinner

Eichenprozessionsspinner ist gefährlich

Wer auf Gespinste trifft, sollte genau hinschauen: In seltenen Fällen könnte es das Werk des Eichenprozessionsspinners sein. Deren Raupen sind von Brennhärchen bedeckt, die bei Kontakt oder in die Luft gewirbelt allergische Hautreaktionen oder Atemprobleme auslösen können. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ging Anfang des Jahres gegen die Insekten vor, viele Alleebäume waren befallen. Die Raupen der Gespinstmotten sind unbehaart und leicht zu unterscheiden. Und die Spinner kommen fast ausschließlich an der namensgebenden Eiche vor.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In Greifswald sind mir derzeit keine Sichtungen von Eichenprozessionsspinnern bekannt“, sagt Uhl mit einem Blick auf das Programm „iNaturalist“. In der App kann jeder Pflanzen- oder Tiersichtungen eintragen, die weltweite Gemeinschaft überprüft die Funde. Auch nach Aussagen des Pflanzenschutzdienstes des Landes MV seien bisher in Greifswald keine Eichenprozessionsspinner gesichtet worden.

Von Christopher Gottschalk