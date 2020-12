Gestohlenes Auto geht in Anklam in Flammen auf

Anklam

Ein Auto ist am Freitagmorgen in Anklam komplett ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zuvor hatten bislang unbekannten Tätern das Fahrzeug gestohlen.

Brand gegen 4 Uhr der Polizei gemeldet

Gegen 4 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass in der Nähe der Ortsumgehung Anklam (B 109) ein Auto brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, brannte der auf einem Feld etwa 100 Meter von der Straße entfernt stehende Pkw, ein VW Golf, bereits in voller Ausdehnung. Personen haben sich nicht im Auto befunden, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam mit. Den durch den Brand entstandenen Sachschaden gibt sie mit 500 Euro an.

Pkw am Bahnhof Anklam gestohlen

Der Pkw soll am Vortag am Bahnhof Anklam abgestellt und anschließend durch unbekannte Täter gestohlen worden sein. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, befanden sich am Auto gestohlene KFZ-Kennzeichen. Sie gehören zu einem Opel Corsa, der am Stadtwald in Anklam abgestellt war. Die Kennzeichen müssen in der Zeit vom 3. Dezember, 15.45 Uhr bis zum Feststellen des Brand entwendet worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung sowie Diebstahls und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam, Tel. 03971/2512224, zu wenden. Hinweise können auch an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

