Gesundheitsgefährdung: Sportplatz Ahlbeck wegen Prozessionsspinnerbefall gesperrt

Der Sportplatz im Seebad Ahlbeck ist seit Dienstagmittag gesperrt. Grund ist ein Befall der um den Platz stehenden Bäume mit dem Kiefern- oder Eichenprozessionsspinner. Kinder, die derzeit auf dem Platz ein Trainingscamp durchführen, klagten über Juckreiz auf der Haut und teilweise Atemprobleme. Das Gesundheitsamt des Landkreises wurde sofort informiert. Gemeinsam mit der Gemeinde Heringsdorf wurde die Sperrung des Platzes verfügt. Die Kinder haben ihr Camp jetzt am Strand, wie Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken sagte.

Am Mittwoch soll durch Fachleute untersucht werden, welche Art Prozessionsspinner die Bäume am Sportplatz befallen hat und wie die Bekämpfung erfolgen soll. Landkreissprecher Achim Froitzheim und Bürgermeisterin Marisken warnen eindringlich davor, sich dem Platz zu nähern oder die Raupen an den Bäumen gar anzufassen, da diese beim Menschen Gesundheitsschädigungen wie die Raupendermatitis hervorrufen können.

