Greifswald (OT)

Mit massiver Schlagseite liegt der Kutter „Johanna“ an seinem Liegeplatz am Kai in Eldena. Über dem weiß lackierten, mit Rost gesprenkelten Steuerhaus reckt sich der Mast schief in den Himmel und Steuerbord entblößt das Boot seine schwarzen, hölzernen Planken. Wie auch der Rest des Bootes scheinen sie schon bessere Tage gesehen zu haben.

Ehemaliger Fischkutter sinkt auf Grund

Am frühen Donnerstagmorgen, um 5.45 Uhr ging beim Landeswasserschutzpolizeiamt (LWSPA) der Hinweis ein, dass die Johanna auf Grund liegt. Seit wann genau, warum und wie hoch der Schaden etwa zu beziffern ist, dazu gibt es von offizieller Seite bisher keine Informationen. Klar ist nur: Personen wurden nicht verletzt und für die Umwelt geht von dem 24 Meter langen und 160 Tonnen schweren Boot auch keine Gefahr aus.

Polizei: Keine Gefahr für die Umwelt

Zwar gab das LWSPA in einer Pressemitteilung bekannt, dass geringe Mengen einer ölhaltigen Substanz in den Ryck gelangten, allerdings wurden bereits im Vorfeld des Unglücks der Großteil an Diesel und Öl von der Johanna entfernt. „Das ist jetzt im Nachhinein betrachtet das große Plus“, sagte ein LWSPA-Beamter vor Ort. Dem Beamten zufolge könne es bei alten Booten wie der Johanna immer passieren, dass diese plötzlich mit Wasser volllaufen und sinken. Daher seien entsprechende Vorsichtsmaßnahmen bereits vor geraumer Zeit getroffen worden. Um auch die restlichen umweltschädlichen Substanzen auf der Johanna nicht weiter in das Wasser des Ryck gelangen zu lassen, wurde eine schwimmende Öl-Barriere, ein sogenannter „Ölschlängel“, ausgebracht, der den ehemaligen Kutter vom Rest des Flusses abschirmt.

Warum sank die Johanna?

Zur Ursache für die vollständige Flutung ist bisher nichts Genaueres bekannt. Nach OZ-Informationen soll die Johanna etwa an der Mitte des Rumpfes auf der dem Ryck zugewandten Seite Schäden unter der Wasserlinie aufweisen. Woher die Schäden stammen, darüber lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur spekulieren.

Bergungsteam nimmt Arbeit auf

Um den Schaden zu begutachten und die Johanna zu stabilisieren, nahm bereits gegen Donnerstagmittag ein Bergungsteam die Arbeit auf. Geleitet wurde die Aktion von Perry Schongalla. Der 35-Jährige arbeitet seit acht Jahren als selbstständiger Bootsbauer – unter anderem für das Unternehmen, das bisher die Wartungsarbeiten an dem Kutter durchgeführt hat. „Unser Ziel ist es, die Johanna irgendwie wieder schwimmfähig zu kriegen“, sagt Schongalla. Hierfür werde zunächst ein Industrie-Taucher eingesetzt, um den Rumpf des Bootes zu begutachten. Danach müssen eventuelle Schäden abgedichtet und die Johanna leergepumpt werden. Sollte das Boot sich dann nicht von allein vom Grund lösen, müssten zusätzliche Schwimmhilfen angebracht werden, um den Kutter mit einem anderen Boot abschleppen zu können. Die Arbeiten werden etwa einen Tag andauern. „Was dann mit der Johanna passiert, müssen die Eigner entscheiden“, so Schongalla.

Kutter sollte Fischbrötchen-Bude werden

Wem die Johanna gehört und wie die Eigner mit dem ehemaligen Kutter verfahren wollen, auch dazu wurden bisher keine Informationen öffentlich. Ursprünglich sollte die Johanna, die bereits seit vielen Jahren nicht mehr als Fischkutter im Einsatz ist, nach Stralsund geschleppt werden, wo sie als Verkaufsstand für Fischbrötchen genutzt werden sollte, heißt es vor Ort in Eldena. Ob dieser Plan nun noch umsetzbar ist, ist fraglich.

Bereits zweite gesunkene „Johanna“ in kurzer Zeit

Skurril: Erst Mitte Dezember des vergangenen Jahres ging in Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen schon einmal ein alter Holz-Fischkutter namens Johanna unter, ebenfalls am Kai. Die Ursache damals: wahrscheinlich Materialermüdung am Rumpf. Bei der Johanna in Barth kam damals zur Bergung ein mobiler 130 Tonnen schwerer Kran zum Einsatz. Im Fall der Johanna in Eldena ist das jedoch keine Option. Der Kai in Eldena wäre dem Gewicht nicht gewachsen.

Von Alexander Kruggel