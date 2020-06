Gesunkenes Schiff im Greifswalder Hafen geborgen

Greifswald

Zwei große Kräne und drei Taucher haben am Freitag das gesunkene Segelschiff „ Antigua“ im Greifswalder Hafen geborgen. Der Zweimaster, der an der Kaimauer an der Hafenstraße zwischen Schwedenkontor und großem Speicher liegt, ist in der Nacht zu Pfingstsonntag untergegangen. Etwa sechs Stunden dauerte die Bergung des 17 Meter langen Schiffes. Danach suchten Gutachter nach Schäden im Segler, die möglicherweise zum Unglück führten.

Warum das Schiff „ Antigua“ auf Grund lief, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, erklärt Jens Mattutat, Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion in Wolgast. Geschaut werde, ob Materialermüdung oder ein technischer Defekt für das Sinken des Schiffes verantwortlich sein könnten. Auch über die Höhe des Schadens könne bisher keine Aussage getroffen werden.

Ob das Schiff repariert wird ist noch unklar

Der Schiffseigentümer der „ Antigua“, dem der Kutter seit knapp zehn Jahren gehört, ist nach eigenen Angaben noch unsicher, ob er den Segler wieder instand setzen wird. „Ich warte erst einmal ab, was das Gutachten besagt und wie hoch der Schaden sein wird. Vermutlich lohnt es sich gar nicht, das Schiff in die Werft zu bringen“, sagt der Brandenburger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

„Aber bisher ist alles noch unklar.“ Das Holzschiff ist 1958 gebaut worden und diente lange Zeit als Fischkutter, zuletzt wurde es als Ausflugsschiff genutzt.

Nächtlicher Einsatz von THW und Berufsfeuerwehr

Die Nachricht, dass der Kutter sinkt, erreichte den Schiffseigentümer am Pfingstsonntag gegen vier Uhr in der früh. „Glücklicherweise war das Technische-Hilfswerk und die Feuerwehr bereits vor Ort, um auslaufendes Öl aufzufangen“, sagt er.

Die Greifswalder Berufsfeuerwehr hatte in der Nacht des Schiffsunglückes die Ölsperren gelegt, sechs Helfer der THW-Ortsgruppe Stralsund unterstützen anschließend mit Absorbern, die das Öl aufsaugten, erklärte THW-Sprecher Raphael Scheibner bereits einen Tag nach dem Sinken des Schiffes gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Das Öl der „ Antigua“ verunreinigte dennoch eine Wasserfläche von 200 mal 20 Metern, wie die Wasserschutzpolizei mitteilt. Diese habe Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigungen aufgenommen.

Von Stefanie Ploch