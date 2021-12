Greifswald

Als getrennt lebende Mutter von zwei Kindern muss Antje Peters genauestens auf jeden Cent achten. Doch egal, wie eng es am Ende des Monats auch ist: Die 38-Jährige, die in Teilzeit als Küchenservicekraft in einer Kita arbeitet, will ihren beiden Kindern Anna (10) und Till (8) den Handballsport im Verein ermöglichen.

Doch einfach ist es nicht. Gerade ungeplante Ausgaben stellen die kleine Familie oft vor immense Herausforderungen. „Meistens muss ich dann meine Eltern fragen. Das ist natürlich unangenehm, wenn man fast 40 Jahre alt ist, aber es geht mitunter einfach nicht anders“, sagt Peters.

„Er brauchte den Sport für sein Selbstvertrauen“

180 Euro für eine viertägige Vereinsreise ins schwedische Lund zwischen Weihnachten und Neujahr: Für andere Familien kein Problem. Für die Mutter ein Posten, den sie schon einige Monate vorher im Hinterkopf behalten muss. Denn trotz des Bildungs- und Teilhabepakets, bei dem Familien, die weniger Geld zur Verfügung haben als andere, 15 Euro pro Monat für den Sportverein erhalten, „reicht das Geld vorne und hinten nicht“, sagt Peters.

Bei der diesjährigen Weihnachtsaktion sammelt die Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern Geld, um 50 Grundschulkindern aus einkommensschwachen Familien ein Sportferienlager zu ermöglichen. Im Idealfall finden die Kinder so viel Spaß an den Sportarten, wie Anna und ihr Bruder Till.

Wie wichtig der Sport für die Kinder ist, weiß ihre Mutter nur zu gut. Bestes Beispiel dafür sei ihr Sohn Till. „Er ist ein sehr aktives Kind“, sagt Peters und lacht. Wie seine ältere Schwester Anna ist Till seit der Vorschule beim Handballverein HC Vorpommern. „Wir haben die letzten Wochen gemerkt, wie unausgeglichen er ist, wenn er nicht zum Training kann. Dabei hat er vorher wahnsinnige Fortschritte gemacht. Er brauchte den Sport für sein Selbstvertrauen. Als er klein war, ist er mir nicht von der Seite gewichen. Aber durch den Mannschaftssport hat sich das extrem verbessert.“

Helfen Sie mit! Der Stadtsportbund Greifswald organisiert für 50 Kinder aus einkommensschwachen Familien ein Sportferienlager, das im Sommer 2022 im Jugenddorf Peenemünde stattfinden soll. Unabhängig davon, ob die Kinder anschließend Lust haben, regelmäßig im Verein zu trainieren, sollen sie eine Woche voll unbeschwerter Freude, Bewegung und ganz viel Spaß erleben. Dazu stellen mehrere Vereine ihre Angebote vor. Ziel ist es, nicht nur das Camp, sondern auch die dazugehörige Sportausrüstung für die Kinder mithilfe der Spenden zu finanzieren. Möchten auch Sie sich beteiligen? Die Kontoverbindung lautet: Stadtsportbund Greifswald e.V. Sparkasse Vorpommern IBAN: DE89 1505 0500 0233 0011 07 BIC: NOLADE1GRW Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion Sportferienlager

Unterstützung auch immer vom Verein

Wenn Peters von „wir“ spricht, meint sie sich und ihren Mann. Das Paar trennte sich mitten in der Pandemie. Für niemanden eine einfache Situation. „Auch für die Kinder nicht. Der Verein war für uns aber ein extremer Rückhalt. Die Anfangszeit war wirklich schlimm. Aber wir haben es gut hinbekommen“, erklärt Peters. Die Familie lebt nun im Wechselmodell.

Die Kosten für den Vereinssport sind nicht gering. „Die Kinder wachsen schnell. Sie brauchen Turnschuhe für drinnen und draußen. Wenn ich die Trikots nicht vom Verein bekommen würde, wüsste ich nicht, wie ich das finanziell stemmen sollte“, sagt Peters.

Im Freundeskreis versuche man sich immer gegenseitig zu helfen. „Wir bekommen Kleidung auch viel gebraucht von Freunden, die ältere Kinder haben oder wir geben den Freunden die Kleidung, die unseren Kindern nicht mehr passt.“ Markenklamotten? Das ist nur selten drin – und die will Anna auch gar nicht. Das sei weder in der Mannschaft noch in der Schule ein Thema, sagt Anna. „Sie legt auch nicht so viel Wert darauf“, fügt ihre Mutter an.

Über Trennungen bis hin zum Tod von Familienangehörigen sind die Übungsleiter, die zu 99 Prozent im Ehrenamt arbeiten, auch eine Art Seelsorger für die Kinder, sagt Rita Kremer, Trainerin beim HC Vorpommern und Geschäftsstellenleiterin beim Stadtsportbund. „Es gibt Kinder, die fahren mit uns ins Ferienlager, obwohl der Großvater gerade verstorben ist. Sie stecken in der tiefsten Trauer. Die Eltern ebenfalls. Wir kümmern uns dann um die Kinder. Es gab ein Beispiel, wo ich jeden Abend mit dem Kind zusammengesessen und mit ihm gesprochen habe.“

Trainerin: „Ich war froh, dass sie da war“

Nachdem sich Anna mit dem Coronavirus infizierte und nach der Quarantäne zum ersten Mal wieder zum Training erschien, „wollte ich sie gar nicht wieder aus dem Arm nehmen. Ich war froh, dass sie da war. Sie hätte auch nicht da sein können“, sagt Kremer. Auch so etwas gehört mittlerweile zum Alltag der Übungsleiter – und auch hier sind sie immer für ihre Schützlinge da. Annas Mutter berichtet, dass Kondition ihrer Tochter nach der Corona-Infektion abgeflacht ist. „Wenn sie drei Runden gelaufen ist, brauchte sie eine kleine Auszeit. Das war vor der Infektion nicht so. Sie war extrem traurig, als sie nach Hause gekommen ist und erzählt hat, dass sie nur eine 3 in Sport bekommen hat.“

Vor dem Handball hat Anna Rollkunstlaufen gemacht. „Aber da bin ich immer hingefallen“, sagt die Zehnjährige. An Handball finde sie vor allem das Gemeinschaftsgefühlt toll, fügt sie an. Ihre Trainerin Kremer sagt, dass Anna eine sehr talentierte Spielerin ist. Nicht nur sie, sondern auch der gesamte Verein hoffen, dass sie bald wieder ganz normal trainieren können und noch weitere Kinder den Spaß am Mannschaftssport entdecken.

Von Christin Lachmann