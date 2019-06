Greifswald

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Es geht an den Strand, durch die Wälder oder in den Tierpark – wir leben dort, wo andere Urlaub machen und das kann sich sehen lassen. Wir von der Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG sind auf Instagram auf der Suche nach den schönsten Urlaubsfotos aus Vorpommern. Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei OZ-Strandpakete, bestehend aus Handtuch, Sonnenbrille, Wasserball und Flip Flops. Teilnehmen ist ganz einfach: Unserer Instagramseite @oz_greifswald folgen, das schönste Foto im eigenen Profil hochladen und in den Kommentaren die Hashtags #ozhgw und #sommerinmv verwenden – schon ist der Platz im Lostopf sicher. Bis Freitag, den 12. Juli, 23.59 Uhr können die Fotos hochgeladen werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und die Gewinner bestimmt ihr: Die zehn besten Fotos zeigen wir in der Story, dann startet die Abstimmung bis Sonntagabend. Anschließend können sich die Gewinner das Strandpaket in der Greifswalder Lokalredaktion abholen. Zusätzlich werden die besten zehn Fotos in einer Fotogalerie auf der Website erscheinen.

Seit Ende März ist die OSTSEE-ZEITUNG Greifswald auf Instagram aktiv, inzwischen folgen uns 1000 Profile. Neben täglichen Posts zu aktuellen Themen und Fotos aus der Region gibt es von Montag bis Samstag die wichtigsten Schlagzeilen sowie das Wetter in der Story. Instagram ist ein soziales Netzwerk, welches Fotos und Videos als Medium nutzt. Die Fotos können mit „gefällt mir“ markiert, kommentiert oder geteilt und den Profilen gefolgt werden. Zur Kategorisierung der Fotos werden sogenannte Hashtags verwendet – Stichwörter mit einer # davor. Wir wünschen viel Spaß beim Fotos schießen!

Stefanie Ploch