Das klingt ja schon mal vertrauenserweckend: „Indem Sie die Anwendung starten, erkennen Sie an, dass deren Autoren keinerlei Verantwortung für Vergiftungen oder Tod übernehmen.“ Kurzes Zögern, dann erkläre ich mich einverstanden. Schließlich soll es in diesem Jahr endlich mit der erfolgreichen Pilzsuche klappen. Neben der „Pilze App“ lade ich mir noch eine zweite Pilzerkennungs-App aus dem Online-Shop herunter. Sicher ist sicher. Die zweite App mit dem martialischen Namen „Pilzator“ hat mehr als eine Million Downloads. Ich vertraue der Schwarmintelligenz.

OZ-Redakteurin Martina Rathke testete Pilz-Apps. Ihr Fazit: Auf die Apps sollte man nicht setzen. Das Ergebnis war oftmals falsch. Quelle: privat

Maronen und Steinpilze. Kennt man. Sind lecker.

Ich liebe den Wald. Und ich liebe Pilze. Sie schmecken nicht nur gut, sondern geben dem Waldspaziergang ein Ziel. Weil ich nach dem Verzehr der leckeren Waldfrüchte weder im Bestattungsinstitut noch im Krankenhaus landen möchte, um mir den Magen auspumpen zu lassen, kommen bei mir seit Jahren nur Röhrlinge in den Korb: Maronen und Steinpilze. Kennt man. Sind lecker.

Mit der Pilz-App, so meine vage Hoffnung, könnte das Repertoire im Körbchen und in der Pfanne eine kulinarische Erweiterung erfahren. Frank Dommer ist skeptisch. Seit sieben Jahren arbeitet der 59-Jährige aus Groß Lüdershagen bei Stralsund als Pilzberater. „Pflanzenbestimmungs-Apps funktionieren bereits ganz gut“, sagt er. „Aber bei Pilzen? Junge Pilze unterscheiden sich im Aussehen stark von älteren. Dazu kommt die Witterung. Bei Regen sehen Pilze ganz anders aus als bei trockenem Wetter.“

Zwei Ergebnisse mit einem krassen Unterschied

Es scheint die Sonne. Wir treffen uns in einem Wald bei Abtshagen (Vorpommern-Rügen). Dommer hat das Wissen. Ich habe die Apps. Es kann also nichts schief gehen. Bereits nach wenigen Metern bleibt der 59-Jährige stehen. An einem bemoosten Baumstamm wachsen zierliche Pilze in Kleingruppen, um die ich vorher mit meinem Halbwissen einen Bogen gemacht hätte. „Halten Sie mal ihr Handy drauf“, schaut der Experte verschmitzt über seine Brille. Die erste App bietet mir mit dem Stockschwämmchen und Gift-Häubling zwei Ergebnisse – mit einem krassen Unterschied: Das Stockschwämmchen eignet sich für hervorragende Süppchen. Der Gift-Häubling ist tödlich. Die Giftstoffe sind die gleichen wie im Grünen Knollenblätterpilz.

„Die beiden Pilze kann man auch leicht verwechseln“, sagt Dommer, noch mit mildem Unterton. Die Kappen sähen sich zum Verwechseln ähnlich, den Unterschied mache der Stiel. Der des Gift-Häublings sei silbrig-gefasert, das Stockschwämmchen habe so kleine abstehende Schüppchen.

Die hätten mich ins Krankenhaus gebracht

Vielleicht bringt ja „Pilzator“ ein klares Ergebnis. Ich halte die Kamera auf die Pilze am bemoosten Stamm, fotografiere, warte drei Sekunden. Doch auch diese App bietet mir mit dem Judasohr und dem Gemeinen Samtfußrübling zwei unterschiedliche Arten an. Zumindest sind beide Varianten essbar, lese ich auf dem Handy und bin erleichtert. Dommer ist schockiert: „Das geht gar nicht.“ Hätte ich mich auf das Mehrheitsergebnis der Apps verlassen, wäre ich nach dem Genuss der Gift-Häublinge vermutlich im Krankenhaus gelandet.

Röhrlinge für Anfänger

Wir stapfen weiter durch den Mischwald. Unter unseren Schuhen raschelt das Laub. Vögel zwitschern. Alles duftet nach Herbst. Dann schaut unter dem Laub ein kleiner Steinpilz hervor. Kenne ich. Und was sagen die Apps? Auch sie identifizieren den duftenden braunbehüteten kleinen Kerl mit seinem weißen Stiel als Steinpilz. Leichte Übung. Dieser Pilz wäre auch ohne App in meinem Korb gelandet.

Dommers Tipp: „Wer mit dem Pilzesuchen anfängt, sollte nur Röhrlinge sammeln, weil man dabei nicht so sehr viel falsch machen kann.“ Es gebe zwar Röhrlinge, die schwere Magen-Darm-Störungen verursachen, und man könne auch einen Gallenröhrling erwischen, der das Essen bitter und somit ungenießbar macht. „Todesfälle sind aber bislang nicht bekannt.“ Während wir immer weiter in den Wald gehen, sammelt Dommer nebenher Semmelstoppelpilze ein. „In Butter geschwenkt sind sie eine hervorragende Mahlzeit“, schwärmt er.

Gelber Knollenblätterpilz oder Riesenschirmling

Dann stoppt der Fachmann vor einem weiteren Pilz, auf den ich die Handykamera richte. Test drei bietet auf den Apps zwei Varianten: den gelben Knollenblätterpilz oder den Riesenschirmling. Auch hier stehe ich wieder vor einem Dilemma. Der eine ist giftig, der andere essbar. Ich lasse die Finger vom Pilz und von den Apps. „Pilze muss man riechen, berühren und erfühlen“, sagt Dommer. Eine Pilz-App sei vielleicht als Vor-Information interessant. Darauf verlassen sollte man sich auf keinen Fall. Sein Urteil ist vernichtend.

Ähnlich argumentiert der Landespilzsachverständige Dr. Oliver Duty vom Landesamt für Soziales und Gesundheit. Auch er hat aus Spaß mal eine App getestet. „Das ging voll daneben.“ Als Tool zum Schmökern, um vielleicht zusätzliche Informationen zu bekommen, sei sie ganz nett. „Sich aber durch eine App die Freigabe zum Essen zu holen, kann tödlich enden.“

Zehn Vergiftungen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wurden im Land zehn Vergiftungen durch Pilze gemeldet. „In sechs Fällen sorgte der Karbol-Champignon, der dem normalen Champignon sehr ähnlich sieht, für Magen-Darm-Beschwerden“, sagt Duty. Zwei Vergiftungen wurden durch Gift-Schirmpilze verursacht. Ein Ehepaar landete nach dem Verzehr von Grünen Knollenblätterpilzen auf der Intensivstation.

Im Corona-Lockdown haben viele Menschen den Wald als Freizeitort entdeckt. Dutys Tipp: Wer mit dem Pilzesammeln beginne, sollte zwei Körbe mitnehmen – einen für die schon bekannten essbaren Pilze, wie Röhrlinge und Pfifferlinge, den anderen für junge und ältere Exemplare von zwei bis drei unbekannten Sorten, die man unbedingt vom Pilzberater identifizieren lassen sollte. So könne man sein Pilzwissen von Jahr zu Jahr erweitern.

