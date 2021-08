Gilde der Marktschreier in Greifswald: Wie viel haben die Schausteller wirklich drauf? 

Greifswald

„Na Wurstkäufer, was guckst du so neidisch? Willst auch lieber Käse?“, schreit eine Stimme über den Marktplatz. Es ist nur einer von vielen Sprüchen, der an diesem Donnerstag über Greifswalds gute Stube hallt. Die Gilde der Marktschreier ist eingekehrt, um ihre Angebote in traditioneller Marktschreier-Manier anzupreisen.

Während sich die Schausteller untereinander immer wieder ein lautstarkes Wortgefecht liefern, werden kiloweise Käse, Schokolade, Wurst oder Nudeln in Eimern oder Tüten gepackt. Mit dabei ist einer der bekanntesten Vertreter dieser Branche: Als Wurst-Achim tourt Joachim Pfaff durch ganz Deutschland. Seit 33 Jahren ist er als Marktschreier unterwegs.

Atemtechnik ist das Geheimnis der Marktschreier

Er ist nicht nur amtierender deutscher Marktschreimeister, sondern auch das lauteste Lebewesen der Welt. Wie das festgestellt wurde? In einer Fernsehshow wurde seine Stimmlautstärke mit der eines Brüllaffen verglichen. Der Gewinner? Na klar, Wurst-Achim. Zudem ist er seit 2009 auch Weltrekordhalter und hat dafür einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erhalten.

Wurst-Achim und seine Kollegen sind also echte „Schrei-Profis“. Dabei gebe es einen einfachen Trick, um auch am nächsten Tag noch mit voller Lautstärke die Kundschaft anzulocken, wie Wurst-Achim verrät: „Wir machen das über eine bestimmte Atemtechnik. Die nennt sich Flanken-Atmung. Bei uns kommt alles über das Zwerchfell. Sonst wären wir wie Fußball-Trainer schon nach anderthalb Stunden heiser.“

Wurst-Achim zeigte erneut sein lautstarkes Können

Doch wie laut können die Marktschreier wirklich? Die OSTSEE-ZEITUNG hat den Test gemacht. Mit einem Dezibel-Messgerät der Stadtverwaltung durften die Schausteller mal so richtig Dampf ablassen. Das Ergebnis: Bei einem Abstand von etwa einem halben Meter schaffte es der amtierende Deutsche Meister auf 132,9 Dezibel. Aal-Hinnerk schaffte es auf 128,6. „Der wiegt ja auch 40 Kilo mehr als ich“, scherzte Aal-Hinnerk nach dem Test und schaute zu Wurst-Achim hinüber. Nur Schausteller Werner Kirst vom Verkaufsstand Käse-Maik schien am Donnerstagnachmittag etwas aus der Puste geraten zu sein. Er kam aber immerhin noch auf 118 Dezibel.

Witz und Humor seien unabdingbar für den Job als Marktschreier, sagt Kirst, während er vor dem Truck eine kurze Pause einlegt: „Die Kollegen kann man immer Hops nehmen. Ich mache auch immer Witze über meine Frau und mich. Aber bei der Kundschaft muss man immer etwas aufpassen.“ Vor 22 Jahren stieg er in die Branche ein. Ein echtes Urgestein wie auch Wurst-Achim ist auch Aal-Hinnerk, der seit 30 Jahren geräucherten Aal an die Kundschaft bringt. „Stille ist tödlich für den Verkauf. Man muss die ganze Zeit reden und witzig sein. Anfangs habe ich mich noch in der Kühlkammer versteckt, wenn keiner über meine Witze gelacht hat“, scherzt er.

Eröffnet wurde das Marktschreier-Event von Vize-Oberbürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU) und Veranstalter Joachim Borgschulze. Quelle: Christin Lachmann

Preise ergeben sich aus den Mengen

Nicht nur die kecken Sprüche, die Komplimente und das Gebrüll schien viele Besucher am ersten Verkaufstag zu überzeugen. Vor allem das Angebot war gefragt. Denn die kiloschweren und eimerweisen Angebote gab es bereits zwischen 12 und 20 Euro. Die günstigen Preise ergeben sich vor allem aus dem Mengenrabatt.

Nicht nur wegen des preislich günstigen Angebots, sondern auch wegen der Atmosphäre und dem Entertainment schlug Jessica Lüdke aus Jarmen, die ihre Schwester in Greifswald besuchte, beim Markt richtig zu. Neben Käse und Nudeln kaufte sie auch Schokolade ein. „Die Atmosphäre hier ist großartig. Vom Käse bekommt mein Papa auch einen Teil ab. Auch alles andere werde ich mit der Familie teilen“, sagte die 23-Jährige.

Jessika Lüdke hat richtig zugeschlagen: Sie geht mit drei Kilo verschiedener Käsesorten nach Hause, die sie für 15 Euro gekauft hat. Quelle: Christin Lachmann

Helmut Braun aus der Nähe von Würzburg erzählt, dass es bei ihm zu Hause keine Marktschreier gibt: „Ich kannte das bisher nur aus Hamburg. Für mich gehört das zum Norden dazu.“ Durch Zufall war auch Jan Unstaedt auf dem Marktschreier-Event: „Ich würde mir auch mehr Alarm auf dem normalen Markt wünschen“, so sein Urteil. Etwas anders sieht es hingegen Christine Timm: „Auf dem Markt sollte vor allem Regionales angeboten werden. Mehr Alarm muss nicht sein.“

Wer die Marktschreier in Aktion erleben will, kann das noch bis einschließlich Sonnabend jeweils von 10 bis 19 Uhr.