Gin ist der Renner: Usedom-Destillerie auf Erfolgskurs

Der Mann hat wirklich Mut und einen unerschütterlichen Optimismus: Jörn Schnapke hat im Mai vergangenen Jahres, unmittelbar nach dem ersten Lockdown, in Mölschows früherem Gutshaus eine Destillerie eröffnet. Und als ob alle Welt darauf gewartet hätte: Die kleine private Schnapsbrennerei mit Eventcharakter lief super. Touristen und Einheimische kamen zuhauf, um die edlen Tropfen zu kosten.

Neben Whisky und Rum stellt Jörn Schnapke auch Gin, Aquavit und Bierbrand her. Auch Wodka floss schon aus der Destillieranlage. Die ersten Brände hat er noch mithilfe eines Brennmeisters aus Süddeutschland hergestellt, jetzt ist er Einzelkämpfer bei der Schnapsherstellung. Allerdings gehen ihm seine beiden erwachsenen Töchter – 30 und 24 Jahre alt – zur Hand. Die Jüngere ist als Grafikdesignerin fürs Design, das Logo und die Werbung zuständig, die Ältere kümmert sich ums Merchandise-Geschäft.

In den Kupferkesseln wurde am Freitag hochprozentiger Rum hergestellt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bis zum neuerlichen Lockdown im November lief der Absatz für die „Usedom-Destillerie“ in Mölschow hervorragend. Der kleine Gästebereich, der bis zu 16 Sitzplätze hat, wurde gern und oft gebucht. „Und dann musste ich wirklich von einem Tag auf den anderen auf fast Null runterfahren“, erinnert sich Jörn Schnapke. Denn auch die Hotels und Einzelhändler von der Insel, darunter das Esplanade in Heringsdorf oder das Dorint in Korswandt sowie Edeka in Heringsdorf oder die Inselliebe in Ahlbeck, die bisher bei ihm geordert hatten, brauchten plötzlich viel weniger der edlen Tropfen oder gar nichts mehr.

Nun, während des zweiten Lockdowns, bietet Schnapke seine Produkte zum einen im Online-Shop an. Zum anderen können Kunden anrufen, bestellen und die Getränke dann an der Tür abholen. „Aber davon kann ich natürlich nicht leben. Wenn ich’s müsste, wäre ich pleite“, gesteht er. Zum Glück hat der Inhaber der Usedom-Destillerie noch ein zweites Standbein: Der Mann ist IT-Spezialist, arbeitet seit vielen Jahren für Siemens. „Eigentlich wollte ich ja in diesem Bereich kürzertreten und mich den Genüssen hingeben, aber ich bin froh, dass ich nun damit durch die Krise komme“, sagt er.

Doch trotz der nicht stattfindenden Verkostungen – in der Destillerie wird auch jetzt Schnaps gebrannt. „Ich nutze die Zeit und produziere auf Vorrat.“ Am Freitag hat Schnapke Rum hergestellt aus Biozuckerrohrmelasse. Die kommt aus Paraguay. 85 Volumenprozent hat er, wird aber noch mit speziell gefiltertem Wasser versetzt und wandert dann in ein Holzfass, wo er mehrere Monate lagert. „Es wird also in diesem Jahr noch Usedomer Rum in den Verkauf gehen. Er wird dann einen weichen Geschmack haben“, ist er überzeugt.

Im Keller liegen schon einige dieser Fässer voller Rum. Fast liebevoll streicht er darüber. „Das wird ein ganz besonderer 45-prozentiger Rum“, meint er dann. Die nächsten Fässer warten bereits darauf, gefüllt zu werden. Die Whisky-Fans müssen noch etwas warten: In Mölschow hergestellten Whisky, auch getorften, wird es erst 2023 geben, denn vier Jahre Lagerzeit sind nun mal Pflicht.

Gin, wohin das Auge blickt: In der Usedom-Destillerie ist er der Renner. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Blick wandert zu den gefüllten Flaschenbatterien, die bereits für den Verkauf vorbereitet sind. Gin steht da, auch Wodka. „Der Renner ist bei mir der Gin. Danach sind die Leute richtig gierig. Danach kommen Aquavit und Bierbrand. Den Gin biete ich mit einer typisch nordisch-maritimen Note an“, erläutert Jörn Schnapke. Maritime Note deshalb, weil zur Herstellung auch Meeresalgen mit verwendet werden. Kein Wunder, dass der Mann mittlerweile seinen Spitznamen als „Mr. Gin“ weg hat. Und die passende Flasche dazu gibt’s auch schon.

Und deshalb sagt Jörn Schnapke: „Trotz Corona, meine Entscheidung, im Gutshaus Mölschow eine Destillerie aufzumachen, war richtig. Ich freue mich schon darauf, wenn wieder Gäste kommen dürfen.“ Dann soll auch ein kleines Café mit etwa 15 Plätzen direkt nebenan fertig sein. Er will es an zwei junge Leute verpachten, die sich damit einen Traum erfüllen wollen.

