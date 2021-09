Greifswald

Einerseits ist es eine gute Nachricht: Der Anteil der weiblichen Professorinnen an der Universität Greifswald ist innerhalb von acht Jahren von etwas über zwölf Prozent auf knapp über 26 Prozent gestiegen. Andererseits bedeutet es, dass lediglich jede vierte Professur von einer Frau besetzt ist und somit erst einmal die Männer an der Reihe sind.

„Es ist bemerkenswert, dass es immer noch nur ein Viertel ist“, sagt Ruth Terodde, Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule. Denn eigentlich müsse Parität das Ziel sein. Dennoch sei der Anstieg der vergangenen Jahre enorm, so Terodde weiter. „Wir sind froh, dass wir aus der Schlussgruppe raus sind und inzwischen im Mittelfeld bewegen.“

Lebensphase zwischen 30 und 40 Jahren entscheidend

Schon bei der Wahl des Studienfaches gibt es zum Teil wesentliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Gerade im naturwissenschaftlichen Bereich zeigt sich, dass Fächer wie beispielsweise Physik häufiger von Männern gewählt werden, wie es aus einer Übersicht für das Sommersemester 2021 nachzulesen ist. Während sich 117 Studenten für Physik eingeschrieben haben, waren es hingegen nur 25 Studentinnen. Andere Studiengänge wie Humanbiologie oder Medizin gleichen die Quote jedoch wieder aus.

Doch warum schlagen Frauen den Weg zur Professur seltener ein als Männer? Ein Grund sieht Terodde in der Vereinbarung von Familie und Karriere. Besonders die Lebensphase zwischen 30 und 40 Jahren, in der sich Frauen dazu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen, sei eine kritische Phase, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Wir müssen damit entsprechend umgehen. Denn klar ist, dass eine Frau dann nicht so viel veröffentlichen oder forschen kann wie ein Mann. Daher müssen Männer einen Teil der Erziehungsarbeit übernehmen. Ich merke aber auch, dass es mittlerweile mehr Väter gibt, die ihre Karriere für die Familie nach hinten anstellen.“

Land fördert Frauenanteil an Hochschulen

Das Land und die Hochschulen in MV haben eine Zielvereinbarung für die Jahre 2021 bis 2025 ausgearbeitet. Ein wesentlicher Schwerpunkt in dieser liegt in der Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Der Fokus solle künftig nicht mehr nur auf dem Frauenanteil bei Professuren liegen, sondern auch auf den Frauenanteil von wissenschaftlichen Qualifikationsstellen. Das Land honoriert erfolgreiche Bestrebungen der Hochschulen in diesem Bereich mit insgesamt bis zu einer Millionen Euro. Zudem sieht das neue Hochschulgesetz vor, Maßnahmen zu schaffen, die Beruf und Familie besser vereinbaren sollen.

An der Uni Greifswald gibt es bereits etliche Angebote für Frauen, die eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben oder einschlagen wollen. Auch in puncto Vereinbarung von Karriere und Familie werden Angebote unterbreitet. Hier stehen unter anderem der Familienservice auf dem Plan, in dem Studierende mit Kindern beraten werden oder das Angebot von Babysittern, an dem sich die Uni finanziell bei Studierenden mit Kinder beteiligt.

Ruth Terodde ist Gleichstellungsbeauftrage an der Uni Greifswald. Quelle: Petra Hase

Doch es brauche noch mehr, sagt Ruth Terodde: „Wir brauchen einen Kulturwandel. Es ist für viele Frauen immer noch sehr schwer, Familie und Karriere in der Wissenschaft zu vereinbaren.“ Jungen Frauen fehle es an weiblichen Vorbildern, die die diese Balance tagtägliche bewältigen, sagt Terodde. Doch genau diese seien wichtig, um Frauen zu ermutigen, ebenfalls höhere akademische Laufbahnen einzuschlagen.

Wie gut das funktionieren kann, zeigt sich bei Anne Christin Wietfeld. Seit April 2021 ist sie Professorin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. Die 38-jährige ist Mutter von zwei Kindern und verheiratet. Angestoßen durch ihre Promotions- und Habilitationsbetreuerin entschied sie sich, den Weg zur Professorin anzutreten.

„Man muss die Fähigkeit haben, sich selbst immer wieder zu motivieren, immer wieder dranzubleiben, aber sich darin auch nicht zu verlieren. Dafür braucht es eine gute Mischung – auch was Berufsleben und das Privatleben anbelangt.“ Ihre Familienplanung, sagt Wietfeld, habe ihr sogar geholfen, noch strukturierter zu werden. Ohne die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Familie wäre es jedoch deutlich schwieriger gewesen, sagt die Professorin.

Professorin über ihren Weg: „Ich wurde immer unsicherer“

Sie habe dennoch zwischendurch gezweifelt, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat. „Das Habilitieren ist die eine Sache. Der Weg zur Professur ist jedoch auch von Zufälligkeiten abhängig. Als ich habilitiert habe, war die Stellenlage sehr schlecht. Obwohl die Wissenschaft immer mein Berufswunsch war, wurde ich unsicher und habe mich des Öfteren gefragt, ob ich nicht doch einen anderen Weg gehen sollte.“

Weil derzeit nicht wieder vollständig in Präsenz unterrichtet wird, kann die Professorin größtenteils von zu Hause arbeiten. Dadurch könne sie sich ihre Zeit mit der Familie frei einteilen. „Manchmal bin ich aber zerrissen, wenn ich zwei oder drei Tage weg bin“, sagt Wietfeld. Bald, sagt sie, will sie gemeinsam mit ihrer Familie von Bielefeld in die Hansestadt ziehen.

Von Christin Lachmann