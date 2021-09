Globaler Klimastreik: 1500 Menschen demonstrieren in Greifswald

Greifswald

„Es ist 5 vor 12 Leute, Zeit aufzustehen“, sagte der 22-jährige Fiedje Moritz, Mitglied der Greifswalder Ortsgruppe von Fridays For Future, zum Auftakt der Demonstration in der Hansestadt. 1500 Menschen sind gekommen, um kurz vor der Wahl gemeinsam für eine bessere Klimapolitik und die Einhaltung der 1,5°C-Grenze des Pariser Abkommens zu demonstrieren. Mit so vielen Teilnehmern rechneten nicht einmal die Veranstalter, sie gingen von der Hälfte aus.

Klimastreik nicht nur in Greifswald

An diesem Freitag streikte die Klimabewegung Fridays For Future nicht nur in Greifswald, sondern auch in mehreren hundert Orten in Deutschland und vielen Ländern weltweit. Allein in Mecklenburg-Vorpommern haben zehn Demonstrationen stattgefunden. Der globale Klimastreik unter dem Motto #AllefürsKlima brachte Tausende Menschen für umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen auf die Straße.

Gwendolin Lang aus der Greifswalder Ortsgruppe von Fridays For Future erklärte in einer Mitteilung das Anliegen der Demonstrierenden: Keine Partei habe einen 1,5°C-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. „Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern. Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns alle auf den Straßen wird sich nichts ändern!“

Klimaaktion am Fischerbrunnen

Die erste Aktion an diesem Klimafreitag startete bereits eine halbe Stunde vor der Fridays For Future-Demo: Moor- und Klimaschützer des „Greifswald Moor Centrum“ und der Succow-Stiftung stiegen in Watthosen, Gummistiefeln und mit Schilf und Rohrkolben in den Händen in den Greifswalder Fischerbrunnen. Sie machten darauf aufmerksam, dass die „Wiedervernässung von Mooren eine der kostengünstigsten und machbarsten Maßnahmen für mehr Klimaschutz ist – weltweit, aber auch gerade vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern“, hieß es von den Aktivistinnen und Aktivisten.

Demozug durch die Greifswalder Innenstadt

Danach begann die Demonstration am Startpunkt Mühlentor mit Musik und Redebeiträgen – unter anderem sprach Michael Succow, Träger des Alternativen Nobelpreises, von der Greifswalder Succow-Stiftung und erinnerte sich: „Vor Greta Thunberg und euch war ich sehr deprimiert.“

Kurz darauf setzte sich die Demo, an der viele Schülerinnen und Schüler, Studierende aber auch Familien und ältere Menschen teilnahmen, in Gang. Über die Goethestraße ging es zum Bahnhof und dann am Karl-Marx-Platz vorbei über die Lange Straße zurück zum Mühlentor. Dort endete der Protest mit einer Abschlusskundgebung.

„Es ist wichtig, das Thema Klimaschutz noch sichtbarer zu machen“

„Ich bin heute hier, weil die anstehende Wahl eine Klimawahl sein muss. Diese Bewegung, Fridays For Future, hat schon in den letzten Jahren repräsentiert, dass es jetzt auf diese Wahl ankommt, damit wir in Zukunft eine Welt haben, auf der wir auch noch lange leben können“, erklärt die 19-jährige Mathilde Harting.

Auch dem 30-jähirgen Maximilian Groß geht es um viel: „Das Thema Klimakatastrophe ist so groß und trotzdem so ungreifbar für viele Menschen, manchmal auch für mich persönlich. Es ist jetzt wichtig, das Thema noch sichtbarer in der Gesellschaft zu machen.“

Viel mehr Teilnehmer als erwartet

An der Demonstration nahmen deutlich mehr Menschen teil, als von den Veranstaltern erwartet wurde. Polizei und Veranstalter sprechen von 1500 Klimastreikenden. Fiedje Moritz von der Greifswalder Fridays For Future-Ortsgruppe ist zufrieden: „Die Demo lief besser als erwartet. Ich dachte, Fridays For Future wäre in einem Tief. Der heutige Tag hat gezeigt, dass das nicht so ist.“ Er denke, dass die anstehende Wahl Menschen auf die Straße lockte, weil sie polarisiere. „Viele Leute wissen, dass es jetzt darauf ankommt, mitzuentscheiden, was in der nächsten Legislatur passiert.“

Von Leoni Gau