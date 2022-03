Greifswald

Am Freitag, den 25. März, findet der nächste globale Klimastreik statt. In Greifswald von der Fridays for Future Ortsgruppe organisiert. Der Start ist am Nachmittag, um 16 Uhr, am Hauptbahnhof Greifswald. 300 Teilnehmende wurden für die Demonstration angemeldet und eine Stunde soll sie gehen, meldet der Landkreis Vorpommern. Der Kreis teilte auch mit, dass mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Route vom Hauptbahnhof zur Fleischervorstadt

Die Route der Demonstration führt einmal durch die komplette Innenstadt. Über folgende Orte und Straßen wird für Route verlaufen: Hauptbahnhof, Bahnhofstraße, Gützkower Straße, Neunmorgenstraße, Franz-Mehring Straße, Anklamer Straße, Schuhagen und Lange Straße.

Für was wird gestreikt?

Fridays for Future kritisiert die deutsche Bundesregierung dafür, dass sie erst 2045 klimaneutral werden will, anstatt 2035. Sie protestieren auch für den Frieden in der Ukraine. Einher geht, dass sie einen Import-Stopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland fordern. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass der Import dieser Rohstoffe den Krieg in der Ukraine mitfinanziert. Daher soll sich die deutsche Bundesregierung noch mehr auf erneuerbare Energien konzentrieren.

Mit dem Anstieg der Gas-Preise demonstrieren sie für eine sozialere Politik. Menschen mit geringem Einkommen sollen als Reaktion auf die steigenden Preise unterstützt werden. Das allerdings nicht durch Tank-Rabatte, weil davon Ölkonzerne profitieren würden, sondern eine Pro-Kopf-Entlastung und Preissenkung im ÖPNV.

Von Maret Becker