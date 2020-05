Glückwünsche nach Öffnung: Greifswalder Friseurmeisterin feiert Jubiläum in Corona-Krise

Greifswald

Die Scheren sind scharf, Shampoo und Festiger in ausreichender Menge geordert, Handtücher liegen griffbereit. Seit Montagmorgen dürfen Friseure bundesweit wieder ihrem Handwerk nachgehen. „Endlich“, freut sich Friseurmeisterin Sabine Borgmann, die nach sechswöchiger Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie um sieben Uhr erstmals wieder die Türen ihres Salons „Haargenau“ im Möwencenter öffnete. Allerdings ist nichts mehr so, wie es einmal war. Kaffee trinken und nebenbei mit der Sitznachbarin plaudern – für die Kunden tabu. Wer auf seinen Termin wartet, muss dies draußen tun.

„Wir haben ganz schön dolle Auflagen“, sagt die 58-jährige Salonbesitzerin, die sogleich auf Desinfektionsmittel am Tresen und Abstandsstreifen auf dem Fußboden verweist. Die gravierendste Einschränkung aber ist sicherlich der Mund-Nasen-Schutz. Sowohl Friseure als auch die Kunden müssen ihn tragen.

„Bei den Kleinkindern wird das wohl noch zum Problem“, befürchtet Sabine Borgmann aus Erfahrung und fügt hinzu: „Ihnen die Haare zu schneiden, ist ja so schon nicht einfach.“ Und ab sofort dürften die Mütter ihren Lieblingen nicht mal zur Seite stehen, seien aufgrund der Bestimmungen gezwungen, vor der Tür zu warten.

Silberner Meisterbrief für 25. Jubiläum

Weil das Arbeiten mit Maske belastend sei – noch dazu bei stundenlangem Stehen – und auf Dauer auch Atemnot erzeuge, „habe ich für meine Mitarbeiter Visiere gekauft. Die sind auch erlaubt“, sagt Sabine Borgmann. Wer auf eine Brille angewiesen ist, so wie Mitarbeiterin Sylke Westphal, schätzt diese Ausrüstung. Ansonsten werde man sich schnell an die neuen Regelungen gewöhnen: Mindestabstand einhalten, Handschuhe benutzen, Umhang nach jedem Kunden in die Wäsche geben, Stühle desinfizieren …

Gisela Hohmuth nimmt die Maske und alles andere ohne Murren in Kauf. Die 80-jährige Stammkundin freut sich, dass der Salon überhaupt wieder offen ist und sie eine Dauerwelle bekommt. Auch Gerda Papke blickt glücklich über den Mundschutz in die Runde: „Ich bin heute zum Waschen und Legen hier“, sagt die 89-Jährige, ebenfalls Stammkundin. Seit 1995 kommt sie hierher. „Damals habe ich den Salon mit einer Partnerin eröffnet, kurz nachdem ich in Heidelberg innerhalb eines Vierteljahres meine Meisterschule absolvierte“, erzählt Sabine Borgmann. Das ist jetzt genau 25 Jahre her. Anlass für Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK), ihr zum Jubiläum zu gratulieren und den „Silbernen Meisterbrief“ zu überreichen.

Hochschild freut sich mit den 793 Friseurunternehmen im Kammerbereich über den Restart. Allein in Greifswald gebe es 45 Salons. Es sei sehr zu begrüßen, „dass nach einer wirtschaftlich harten Zeit – vor allem in diesem Gewerk – die handwerklichen Betriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Damit werden auch Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert.“ Im Friseurhandwerk absolvieren derzeit 100 Jugendliche eine Ausbildung.

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, überreicht Sabine Borgmann eine Urkunde zum 25. Meisterjubiläum. Quelle: Petra Hase

Verlängerte Öffnungszeiten im Salon

Welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise insgesamt haben wird, weiß Sabine Borgmann, die den Salon mittlerweile als alleinige Inhaberin betreibt, noch nicht. „Ich habe nach der Schließung sofort die finanzielle Hilfe für Kleinunternehmen beantragt, musste auch meine drei Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken“, bedauert sie.

Yvonne Lossau, Sylke Westphal und Jana Lofing sind deshalb froh, endlich wieder arbeiten zu können und nehmen daher auch gern die längeren Öffnungszeiten in Kauf. Hatte der Salon früher von 8 bis 18 Uhr geöffnet, kommen die ersten Kunden jetzt bereits um 7 Uhr und die letzten gehen um 19 Uhr. Dennoch gebe es die nächsten freien Termine erst im Juni.

Eine weitere Folge der Krise: „Ich musste die Preise um vier Prozent erhöhen“, sagt die Chefin. Die zusätzliche Ausrüstungen gebe es nicht umsonst. Hinzu käme für die Herren der Preis des Haarewaschens – ab sofort Pflicht. Früher nutzten viele die Möglichkeit des Trockenschnitts. „Der kostete 16 Euro. Mit Waschen sind es nun 21 Euro“, rechnet Sabine Borgmann vor.

Kaufmännisches Agieren, Mitarbeiter führen, das Wissen um Haar- und Hauttypen, die Reaktion von Färbemitteln und anderes mehr … all das macht neben den Fachkenntnissen über Frisuren und Styling einen Meister aus. Axel Hochschild ist froh, dass es diesen im Friseurhandwerk und vielen anderen Berufen gibt.

„Für die hohe fachliche Kompetenz ist die Meisterqualifikation eine wichtige Grundlage, sie steht für Qualität“, sagt der Greifswalder. Deshalb sei es gut, dass ab Januar 2020 für zwölf Handwerksberufe wieder die Meisterpflicht eingeführt wurde, darunter Fliesenleger, Parkettleger und Raumausstatter.

Von Petra Hase