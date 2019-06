Görmin

Davon können Greifswalder Grundschüler nur träumen. In jeder der vier Klassen in der Grundschule Görmin gibt es einen Integrationshelfer. Nicht einmal 50 Kinder sind es in der Schule, die sehr ruhig im Grünen liegt, auch eine Sporthalle befindet sich auf dem Gelände.

Es gibt nur ein Problem. Während in Greifswald die Stühle in den Klassenzimmern knapp werden, hat Görmin das umgekehrte Problem. Der kleine Einzugsbereich verschafft der Schule tendenziell zu wenig Kinder, um auf Dauer zu bestehen. Görmin lebt gewissermaßen dank Sondergenehmigungen. Das Land sieht im Grundsatz eine Klassenstärke von 20 im Grundschulbereich vor. Görmin gehört zu den kleinen Grundschulen auf dem Lande in den es mindestens 20 Erst- und Zweitklässler für eine Sondergenehmigung geben muss.

Vereinbarung Görmins mit Greifswald nötig

Darum hofft man in Görmin auf Kinder aus der Kreisstadt. Ein Schulbus Richtung von Greifswald Richtung Loitz mit Stopp in Görmin wäre dafür ein super Signal. Die Idee findet im Landratsamt Zustimmung.

„Landrat Michael Sack sieht eine solche Buslinie grundsätzlich positiv“, sagt seine Sprecherin Anke Radlof. Allerdings müssten zuvor Görmin und Greifswald vereinbaren, dass die kleinen Hansestädter auch im Dorf zur Schule gehen dürfen. Die Idee der Buslinie passt zur geplanten Verlegung der Förderschule von Behrenhoff nach Loitz. Der Hansestadt könnte ihre mindestens bis zur Eröffnung des neuen Grundschulzentrums an der Osnabrücker Straße so abfedern. In Greifswald fehlen derzeit auch Hortkapazitäten.

Ideale Bedingungen in der Dorfschule

Die Görminer arbeiten daran, informiert Bürgermeister Eckart Zobel. Vor der Wahl gab es in der Greifswalder Stadtpolitik Interesse an der Möglichkeit des Schulbesuchs in Görmin (die OZ berichtete). Schriftlich vereinbart sei aber noch nichts, so Zobel. Bei den Schullasten würde Görmin der Hansestadt entgegenkommen.

„Unsere begonnene Kooperation mit Greifswald zeigt aber erste Erfolge“, so der Bürgermeister. „Wir haben im Moment geradezu ideale Personalbedingungen durch die vielen Integrationshelfer und Aushilfslehrer.“ Im Moment besuchen drei Greifswalder Kinder die Görminer Grundschule.

Gelungenes Beispiel für Inklusion

Eine dieser Aushilfslehrerinnen ist Sylvia Apel. „Ich habe 45 Jahre in Stralsund gearbeitet“, erzählt sei. „Eigentlich bin ich schon in Rente. Weil Personal knapp ist, arbeite ich nun ein paar Stunden hier in Görmin.“ Das sei einfach toll, es mache richtig Spaß. Eine so angenehmes Umfeld habe sie in Stralsund nie gehabt. „Die Kinder sind hier in den kleinen Klassen sehr gut aufgehoben“, schätzt Apel ein. „Dabei gibt es eine große Angebotsvielfalt. Wir haben nicht nur das schöne Außengelände, sondern auch Räume für Kunst, für Ergo- und Logopädie, für Werken und Rechner.“ Alle Eltern, die sich in Görmin informieren wollen, seien herzlich willkommen, betont Sylvia Apel. Je nach Lernfortschritt können Kinder in bestimmten Fächern zwischen den Klassenstufen wechseln.

„Ich begleite zwei Kinder im Unterricht“, berichtet Integrationshelferin Kathrin Walther. Sie hat drei Kollegen. „Wir arbeiten als Team und helfen bei emotionalen Defiziten und körperlichen Einschränkungen.“ Görmin sei dank dieser super Bedingungen ein gutes Beispiel für gelungene Inklusion.

Eckhard Oberdörfer