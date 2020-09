„Goldene Generation“: So erfolgreich wurde der Greifswalder Mediziner-Jahrgang von 1970

Greifswald

Vor 50 Jahren standen sie am Anfang ihrer Laufbahn, am Freitagnachmittag wurde die Mediziner-Abschlussklasse der Uni Greifswald von 1970 während einer Feierstunde im Dom geehrt.

„Man kann schon sagen, dass aus uns allen etwas geworden ist“, sagte Dr. Ulrich Sill, der selbst 40 Jahre an der Uni als Abteilungsleiter für Gefäßchirurgie arbeitete und heute noch an einigen Tagen im Monat als Chirurg praktiziert.

Jahrelang erfolgreich an der Charité tätig

Viele Professoren und Chefärzte gingen aus dem Jahrgang hervor – so wie Prof. Manfred Ventz, der jahrelang als Internist an der Berliner Charité praktizierte. Oder Dr. Volker Worm, einer der renommiertesten Sportärzte in Vorpommern, der im Alter von 76 Jahren immer noch arbeitet.

Etwa 100 junge Ärzte erhielten 1970 in Greifswald ihre Approbation. 40 von ihnen kamen jetzt zum Treffen nach Greifswald, das bereits am Mittwochabend begann und ein umfangreiches gesellschaftliches Programm mit Stadtführung, gemeinsamen Essen und Dampferfahrt auf dem Bodden bereithielt. Höhepunkt war die feierliche Verleihung der goldenen Absolventenbriefe durch die Medizinische Fakultät am Freitag im Dom.

Treffen mit der neuen Generation

Eingeladen war auch die neue Generation – die Greifswalder Mediziner, die 2019 und 2020 ihre Approbation erhielten. „Ich finde es sehr schön, dass Jung und Alt sich in diesem Rahmen austauschen können“, sagte Volker Worm.

Die Abschlussklasse von 1970 will sich schon in zwei Jahren wiedertreffen: „Es ist einfach schön, sich in dieser Runde zu begegnen. Viele Erinnerungen an eine tolle Studienzeit in Greifswald kommen da zurück“, schwärmte Professor Manfred Ventz.

Von Alexander Loew