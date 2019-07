Greifswald

Sorgsam breitet Conrad Herold das Altartuch aus, stellt zwei Kerzen auf den Tisch und legt ein Holzkreuz dazwischen. Ein übliches Ritual eines Pfarrers –nur, dass es sich bei diesem Altartisch um die Theke eines Pommes-Verkaufsstandes handelt. Statt eines feierlichen Chorals tönt von der Schaustellerbude auf der anderen Straßenseite mit dem Schunkellied „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ quietschige Straßenorgelmusik herüber, drehen sich daneben die ersten Wagen im Autoscooter. Herold lässt sich von dem Rummel nicht stören, richtet die Stola über seinem Talar und beginnt wenige Meter neben dem Fahrgeschäft sein Pfarrgeschäft.

Jonny Heinecke, Schausteller in sechster Generation, hat Schaustellerpfarrer Herold zum Greifswalder Fischerfest gerufen. Schon 2010 und 2016 ließ der 34-Jährige seine beiden Söhne Toni und Gino in der Hansestadt taufen. Nun erbittet Heinecke den Segen für seinen neuen Verkaufswagen, nachdem im August vergangenen Jahres sein alter Imbiss auf einem Volksfest in Finsterwalde abgebrannt war. Das Geschäft mit dem Spaß und der Glaube an Gott sind für Heinecke kein Widerspruch. „Ich weiß, dass Gott schützend die Hände über mich, meine Familie und unser Geschäft hält“, sagt er.

Mitten im Trubel des Volksfestes sammelt sich eine kleine Gemeinde um den rot-gelben Verkaufswagen „Pommens & Co.“ , legt sich für zehn Minuten feierliche Ruhe wie eine Glocke über den Stand. Pfarrer Herold erinnert an den Brand, spricht von den Schwierigkeiten, aus denen etwas Neues und Gutes entstehen kann, und davon, dass Essen Leib und Seele zusammenhält. Gern hätte Herold passend zum Imbiss einen Satz über die Kartoffel aus der Bibel zitiert. „Doch als Martin Luther lebte, gab es die Kartoffel noch nicht in Europa.“ Dann erbittet er Gottes Segen für den Stand Jonny Heinecke wischt sich eine Träne aus dem Auge.

Schausteller, Artisten und Puppenspieler wollen anderen Menschen Freude bereiten, doch werden genauso vom Schicksal getroffen wie diese auch. Seit mehr als 50 Jahren kümmert sich die Evangelische Kirche um ihre Schäfchen auf den Rummelplätzen Deutschlands und begleitet deutschlandweit etwa 23 000 Gemeindeglieder. Die Evangelische Kirche beschäftigt drei Schaustellerpastoren im Hauptamt, die die Schausteller auf Volksfesten und in Zirkusbetrieben besuchen. Daneben betreuen aber auch mehrere Gemeindepfarrer zusätzlich zur Arbeit in ihrer festen Gemeinde im Nebenamt Schausteller auf stationären Volksfesten in der jeweiligen Region.

Als Schaustellerpfarrer legt Herold jährlich 35 000 Kilometer zurück. Er betreut Karussellbesitzer, Imbissbetreiber und Losverkäufer auf Volksfesten, Weihnachtsmärkten, auf Rummelplätzen und Artisten in Zirkussen. Er tauft, er segnet, er konfirmiert und er beerdigt. „Das normale Leben macht um Schausteller keinen Umweg“, weiß Herold. Meist führt er die Gespräche mit den Christen in einer ruhigen Minute an der Verkaufstheke oder am Kassenhäuschen. Doch wenn der 62-jährige Seelsorger in den Wohnwagen gebeten wird, dann weiß er, jetzt geht es um ernste Dinge: um Sorgen, Krankheit, familiäre Probleme oder die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Geschäftes.

„Ich bin wie der Pfarrer im Dorf. Nur, dass mein Dorf beweglich ist“, beschreibt Herold seine Arbeit auf den Rummelplätzen. 20 Jahre sei er als Gemeindepfarrer in Magdeburg-Sudenburg tätig gewesen. 2010 wusste er, dass er seinen Beruf noch einmal in eine neue Richtung lenken muss.

„Wir hatten 16 Gebäude, zwei Friedhöfe und einen Kindergarten zu verwalten.“ Es gab Tage, an denen habe er mit keinem Gemeindemitglied geredet. Herold quittierte den Dienst im Gemeindepfarramt und begann als Schaustellerpfarrer. Die Arbeit als Polizei- oder Krankenhausseelsorger kam für ihn nicht in Frage. „Ich wollte das breite Leben, jung und alt, gesund und krank. Und ich wollte langfristige Beziehungen zu den Menschen aufbauen.“ Langfristige Beziehungen? Bei Schaustellern, beim fahrenden Volk, das nach wenigen Tagen die Plätze wechselt? „Ich bin mir sicher, dass ich meine Gemeinde besser kenne als ein Pfarrer einer großen Stadtgemeinde“, schmunzelt er. Wenn Herold eines seiner Schäfchen nicht beim nächsten Volksfest trifft, dann sicher beim nächsten oder übernächsten.

Schausteller sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wenn sich Stellplätze und Besucher ständig ändern, wenn das Leben zu großen Teilen im Wohnwagen stattfindet, ist Familie die Konstante im Leben – und bei vielen auch der Glauben. „Ich bin mir sicher, dass der Anteil der Christen bei Schaustellern höher ist als bei der Normalbevölkerung“, sagt Herold. „Schausteller sind traditionsbewusst, leben feste Werte und eine starke Familie.“

Lothar Welte, stellvertretender Vorsitzender des Schaustellerverbandes MV, kann dem nur zustimmen. Er betreibt den Autoscooter, sieht sogar Parallelen zwischen dem Beruf eines Schaustellers und dem des Seelsorgers. „Wir können vieles von dem Beistand, den uns der Pfarrer gibt, weitergeben.“ Abends treffe sich die Jugend am Autoscooter. „Da bringen Jugendliche ihre Probleme von zu Hause mit. Dann sind wir da, um sie aufzufangen“, sagt Welte.

