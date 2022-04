Greifswald

Ostern ist das wichtigste christliche Fest, Kirchen an diesen Tagen voll. Doch gemeinsam Beten, Singen, Andacht halten – das ging zwei Jahre entweder nur digital oder mit wenigen Teilnehmern und vielen Coronaregeln. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden Gottesdienste verboten oder Gemeinden sagten auch die wichtigsten Termine selbst ab, aus Angst, die Infektionszahlen mit dem Virus zu erhöhen. Ostern 2022 steht nun unter einem anderen Stern: Maske und Abstand bleiben als Corona-Regeln, Gottesdienste finden wieder vor Ort statt und Greifswalder Gemeinden sprechen über gut besuchte Gotteshäuser in den vergangenen Wochen.

Die Rückkehr zur Normalität gebe es schon seit einigen Wochen, bestätigt Dompastor Tilman Beyrich. Seit die Regel nicht mehr gilt, dass Besucher getestet, genesen oder geimpft sein müssen und eine Registrierung wegfällt, füllen sich die Kirchenbänke wieder, sagt er. „Wir sind gut besucht und hoffen, dass die Leute auch zu Ostern merken, dass wieder Leben in der Kirche ist“, betont Beyrich. Die Domgemeinde St. Nikolai veranstaltet an den Osterfeiertagen Gottesdienste, am Karsamstag ein Osterfeuer und die Liturgie mit Taufe (für alle Termine der Greifswalder Gemeinden siehe Infokasten weiter unten).

Unter freiem Himmel Ostern feiern

Sollten mehr Besucher als erwartet in die Kirche St. Marien kommen, öffne die Gemeinde den Mariengarten und übertragt den Gottesdienst über Lautsprecher nach draußen, sagt Pastor Bernd Magedanz. Das sei für den Ostersonntag und den Ostermontag so geplant. „Und es hätte ja auch etwas Schönes“, sagt er. „Im letzten Jahr herrschte noch große Unsicherheit, was möglich ist. Nun freuen wir uns vor allem über das Musikalische. Denn Gesang und Chöre gehören zu Ostern dazu.“ Wie die anderen Gemeinden auch verzichtet die Marienkirche auf die 2G-Regel, nach der nur Genesene und Geimpfte kommen dürfen. Alle sind willkommen.

In der Marienkirche werde das Schachbrettmuster angewendet, sagt Magedanz. „So kann sich jeder mit Maske in dem großen Raum sicher fühlen. Ich denke nicht, dass viele Leute sich sorgen, weil es die Sicherheitsmaßnahmen gibt.“ Wer dennoch nicht kommen kann oder mag, könne online das Wort zum Sonntag nachlesen. Einen Videogottesdienst wird es nicht geben.

Ukraine-Krieg überschattet Osterfest

Pastor Johann Riedel von der Bugenhagengemeinde in Eldena-Wieck sagt, dass die digitalen Angebote wohl eher die jungen Menschen erreichen. „Dabei wären es wohl Ältere, die eher Berührungsängste vor einer Präsenzveranstaltung hätten“, sagt er. Digitale Alternativen wird es dieses Jahr nicht geben.

Die Gemeinde wird sich neben dem Karfreitag am Sonntag zu zwei Andachten und einem Gottesdienst treffen. Die Freude über die wenigen Beschränkungen sei groß, was man am Engagement der Menschen merke, die die Gottesdienste mit vorbereiten, aber nicht uneingeschränkt, sagt der Theologe Riedel. „Man spürt neben der großen Freude auch, dass es noch etwas ungewohnt ist, sich wieder persönlich in der Gemeinschaft zu treffen.“ Neben der Pandemie sei theologisch gesprochen „die Macht des Todes auch im Krieg in der Ukraine präsent. Das hat man vor Augen.“ Vor allem am Ostersonntag, an dem Christen mit der Auferstehung Jesu den Sieg des Lebens über den Tod feiern.

Zu wenig Platz in katholischer Kirche

In der katholischen Gemeinde St. Otto werden maximal 50 Teilnehmende in die Kirche St. Joseph passen, sagt Benita Geiger aus dem zuständigen Pfarrbüro. Deswegen sei eine Anmeldung erforderlich. „Die Freude ist wegen dieser Einschränkung eher verhalten zu nennen. Wenn alle wieder zur Kirche gehen können, die wollen, dann freuen wir uns.“ Allerdings können Greifswalder in das benachbarte Anklam fahren, wo ausreichend Platz für die Gläubigen im Salvator sei. Die Greifswalder Gemeinde gehört zu einem größeren Zusammenschluss mehrerer Gemeinden.

Videogottesdienst in Freikirche

Für die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in der Marienstraße wird Ostern eine Art Premiere: Während der Pandemie hat sie sich aus zwei ehemals getrennten Gemeinden in der Brügg- und der Marienstraße zusammengeschlossen, sagt Pastor Matthias Ebeling. „Dies ist das erste Mal, dass wir auch das Osterfest wirklich gemeinsam feiern können. Also etwas ganz Besonderes.“ Bereits jetzt nähmen viele Mitglieder an den Gottesdiensten in Präsenz teil. Das Onlineangebot über Zoom gehöre aber nicht der Vergangenheit an, sagt Ebeling. „Wir werden es auf unbestimmte Zeit aufrecht erhalten.“

Gottesdienste zu Ostern in Greifswald Christuskirche: Andacht am Gründonnerstag um 19 Uhr; Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag um 9.30 Uhr; Ostermette am Sonntag um 7 Uhr, Gottesdienst an Ostersonntag um 9.30 Uhr Johanneskirche (alle Veranstaltungen unter freiem Himmel auf der Wiese Kemnitzer Wende): Gottesdienst und Abendmahl am Gründonnerstag um 18 Uhr; Gottesdienst am Karfreitag um 10.30 Uhr; Osternacht mit Gottesdienst, Osterfeuer und Abendmahl am Sonntag um 5 Uhr, Gottesdienst um 10.30 Uhr St. Jacobi: Abendmahlsandacht am Gründonnerstag um 18 Uhr; Gottesdienst an Karfreitag um 10.30 Uhr; Flöten- und Orgelmusik zur Osternacht am Sonnabend um 23 Uhr; Gottesdienst mit Osterkörbchensuche am Ostersonntag um 10.30 Uhr; Gottesdienst mit Brunch am Ostermontag um 10.30 Uhr St. Marien: Gottesdienst mit Abendmahl am Gründonnerstag um 14.30 Uhr und 18 Uhr; Gottesdienst am Karfreitag um 9 und 10.15 Uhr, musikalische Andacht um 17 Uhr; Osterandacht am Sonntag um 6 Uhr am Alten Friedhof in der Wolgaster Straße, Gottesdienst um 9 Uhr im Treffpunkt Kirche in der Lomonossowallee 55, Gottesdienst um 10.15 Uhr in St. Marien; Gottesdienst am Montag um 10.15 Uhr St. Nikolai: Gottesdienst mit Domchor am Karfreitag um 10 Uhr, Osterfeuer vor dem Dom am Sonnabend ab 21.30 Uhr, Osterliturgie ab 22 Uhr mit Taufe; Gottesdienst mit Taufe am Sonntag um 10 Uhr mit anschließendem Kirchenkaffee und Eiersuche; Gottesdienst mit Domfrauenchor und Abendmahl am Ostermontag um 10 Uhr mit Bischof Jeremias Bugenhagengemeinde Wieck-Eldena: Gottesdienst am Karfreitag um 10 Uhr; Abendmahlsandacht am Ostersonntag um 6 Uhr im Pfarrgarten, Auferstehungsandacht um 8 Uhr auf dem Friedhof Eldena, Gottesdienst mit Taufe um 10 Uhr in der Bugenhagenkirche Katholische Gemeinde St. Joseph (bitte anmelden): Karmette am Gründonnerstag um 8 Uhr und Abendmahl um 19 Uhr; Karmette am Freitag ab 8 Uhr und Gottesdienst um 15 Uhr; Karmette am Sonnabend um 8 Uhr und Gottesdienst um 21 Uhr; Gottesdienste am Ostersonntag und -montag jeweils um 11 und 18 Uhr. Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Marienstraße: Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag und Ostersonntag um 10 Uhr, Kindergottesdienst am Sonntag zeitgleich

Von Christopher Gottschalk