Es ist das zweite Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen. Nichtsdestotrotz wollen die Kirchen zum Fest die Türen für alle Besucher öffnen. Ohne „G“-Gebote geht es an den Weihnachtsfeiertagen aber nicht. Aber welche Reglungen gelten für die Christvespern und was planen die Gemeinden an Heiligabend? Die OZ gibt einen Überblick.

Im vergangenen Jahr sorgte die Pandemie für eine Premiere: Erstmals veranstalteten die evangelischen Altstadtgemeinden zusammen mit der katholischen Kirche der Pfarrei St. Otto am 24. Dezember einen gemeinsamen Gottesdienst auf dem Greifswalder Marktplatz.

Denn aufgrund der strengen Corona-Auflagen und der daraus resultierenden Abstandsregelungen galt in den Kirchen eine begrenzte Teilnehmerzahl. Dennoch wollten die Gemeinden so viele Menschen wie möglich erreichen.

Dom-Pastor: „Wir sind seit fast zwei Jahren gut organisiert“

Und dieses Jahr? Obwohl sich eine Wiederholung angeboten hätte, ist kein gemeinsamer Gottesdienst geplant, erklärt Tilman Beyrich, Dompastor der Nikolai-Gemeinde. „Wir sind seit fast zwei Jahren gut organisiert, was die Gottesdienste unter Corona-Bestimmungen angeht. Wir können die Abstände in den Kirchen einhalten. In den Dom können mindestens 250 Menschen rein und die Abstände sind immer noch gewahrt.“

Hinzu komme, dass es mittlerweile auch Impfangebote gibt, so Beyrich weiter. Aber welche G-Regelung gilt für die Weihnachtsgottesdienste? Sowohl die evangelischen Gemeinden als auch die katholische Kirche in der Hansestadt setzen allen voran auf die 3G-Regelung bei Veranstaltungen im Innenraum. Das bedeutet, dass man entweder vollständig geimpft, genesen oder einen tagesaktuellen Test vorlegen muss.

Heiligabend zählt zu den wichtigsten Terminen im Kalender der Gemeinden. Besonders am 24. Dezember strömen die Menschen gern in die Kirchen. Während der ersten Corona-Welle waren öffentliche Gottesdienste in Deutschland zunächst untersagt.

Im Grundgesetz ist die Religionsfreiheit und deren Ausübung jedoch fest verankert. So durften bereits nach kurzer Zeit auch wieder Gottesdienste ausgeübt werden. Hier setzten viele Gemeinden auf Alternativen.

Obwohl der Dom als größte Kirche in Greifswald über reichlich Platz im Inneren verfügt, wurden die Gottesdienste im vergangenen Jahr draußen vor dem Domplatz ausgerichtet. Doch auch heute noch bleiben Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen wesentliche Stichwörter.

Erstmalig veranstaltete die Kirchengemeinde St. Nikolai wegen der Pandemie im Mai 2020 einen Freiluftgottesdienst vor dem Dom – hier mit Pastorin Beate Kempf-Beyrich. Quelle: Christin Lachmann

Im Dom gibt es am 24. Dezember die erste Christvesper mit Krippenspiel um 14.30 Uhr. Um 16 und 17 Uhr gibt es jeweils einen Gottesdienst gemeinsam mit Bischof Tilman Jeremias, und um 22 Uhr ist der letzte Gottesdienst an diesem Tag angekündigt. Die Karten müssen vorab reserviert werden.

Für einige Gottesdienste gibt es allerdings keine Reservierungen mehr. Für spontane Besucher werden jedoch zusätzliche Plätze vorgehalten. Auch Singen wird möglich sein, verspricht der Dom-Pastor. Dann allerdings wieder nur mit Maske.

Ähnlich wie die Domgemeinde setzen auch die Jacobi-Kirche und die Gemeinde St. Marien auf die Vorab-Platzreservierungen. Am 24. Dezember finden die Christvespern der Marien-Gemeinde an zwei verschiedenen Orten statt. Um 14.30 Uhr gibt es eine beim Treffpunkt Kirche in der Lomonossowallee 55. Um 16 Uhr gibt es eine Christvesper mit Kantorei, um 17 und 18 Uhr jeweils eine samt Weihnachtsspiel direkt in der Marienkirche.

Johannesgemeinde plant Krippenspiel mit Übertragung

In der Jacobi-Kirche sind insgesamt vier Gottesdienste an Heiligabend geplant. Der Familiengottesdienst findet um 14.30 Uhr statt, weitere gibt es um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr (mit Flötenchor) und 17.30 Uhr. Für die musikalische Andacht am 24. Dezember um 22 Uhr und zu den weiteren Gottesdiensten an den Feiertagen und zum Jahreswechsel sind keine Zugangskarten nötig. Es bleibt jedoch bei der 3G-Regelung.

Traditionell setzt die Johannesgemeinde an Heiligabend auf einen Open-Air-Gottesdienst, sagt Pastorin Susanne Kiefer: „Dieser wird an Heiligabend um 15.30 Uhr auf der Wiese in der Kemnitzer Wende stattfinden. Es wird ein Krippenspiel geben und wir bauen eine große Video-Leinwand auf.“ Wegen der Pandemie und der Abstandsregelungen dürften nämlich nur 25 Leute in die Johanneskirche.

„Wir sind eben eine kleine Gemeinde“, fügt Kiefer an. Im vergangenen Jahr seien über 200 Leute zu der Open-Air-Veranstaltung gekommen. Weil diese draußen stattfindet, entfällt die 3G-Regelung. Dennoch muss auch hier der Abstand gewahrt werden.

In der Christuskirche findet der Gottesdienst an Heiligabend um 19 Uhr statt. In der Burgenhagenkirche im Ortsteil Wieck gibt es im Pfarrgarten um 15.30 Uhr einen Gottesdienst mit Krippenspiel, eine weitere Christvesper findet um 17 Uhr, ebenfalls im Pfarrgarten, statt. Die Christnacht startet um 23 Uhr direkt in der Kirche.

Die katholische Kirche der Pfarrei St. Otto veranstaltet an Heiligabend in Greifswald um 15 Uhr eine Krippenandacht, um 17 Uhr und 21 Uhr folgt jeweils eine Festmesse in der Propsteikirche Sankt Joseph. Für alle Weihnachtsgottesdienste und alle Krippenandachten müssen sich die Besucher auf der Homepage www.sankt-otto.de anmelden. Doch auch hier werden noch Plätze freigehalten für spontane Besuche der Gottesdienste.

Von Christin Lachmann