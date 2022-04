Volle Kirchen an Ostern gab es nicht mehr seit Ausbruch der Coronapandemie. In diesem Jahr müssen die Gläubigen weiter Abstand in den Gotteshäusern halten, aber ihr höchstes Fest können sie unter gelockerten Bedingungen feiern. Wie die Gemeinden in Greifswald die aktuellen Auflagen umsetzen.