Graffiti-Künstler in Greifswald gestalten Flächen neu

Greifswald

Die Proteste der Bürgerrechtsbewegung „ Black Lives Matter“ inspirieren Graffitikünstler in Greifswald für eine Arbeit am Giebel des Gebäudes Ecke Loefflerstraße/Campus Lohmeyerplatz. Das Werk ist Teil der Aktionswoche „Urban Art Festival“ in der mehrere Sprayer Giebel und Hauswände in der Stadt verzierten und die am Sonntag endete.

Protestkultur inspiriert Graffito

Das Sprayerduo „Low Bros“ aus Hamburg und Lars Wunderlich, Künstlername „Look The Weird“ verschönerten die Wand mit einem Motiv, das Elmo, die Figur aus der Sesamstraße, während eines Straßenprotestes zeigt, oder besser: eine verfremdete Version einer Person. „Es gab tatsächlich einen Demonstranten in Philadelphia, der mit einem Elmo-Kostüm auf der Straße war“, erklärt Wunderlich die Idee. Elmo ist aus mehreren Perspektiven zu sehen, sein Körper und seine Augen sind verzerrt, scheinen zu zerfließen. Die rechte Faust ist in die Luft gereckt.

Anzeige

Elmo aus der TV-Serie Sesamstraße in einer Graffito-Version in der Friedrich-Loeffler-Straße. Quelle: Christopher Gottschalk

Weitere OZ+ Artikel

Positive Reaktionen in Greifswald

Die Elemente sind in Fenster wie in einem Internetbrowser eingebettet – ein Hinweis auf die Informationsflut der modernen Gesellschaft. „Es handelt definitiv auch von dem Informations-Overload, mit dem wir es heute zu tun haben“, sagt Florin, eine Hälfte der „Low Bros“. Er berichtet von positiven Reaktionen durch alle Altersgruppen hinweg, als Passanten vorbeiliefen. „Dabei sind die Menschen in Deutschland normalerweise eher kritisch, wenn sie uns mit der Dose in der Hand sehen.“ Erst wenn das Bild fertig sei, würden lobende Worte fallen. „In den USA hingegen kommen die Leute öfter zu einem und sagen, wie gut sie die Aktion finden.“ Innerhalb von zwei Tagen stellten die Künstler das Bild fertig.

Mehrere Giebel und Wände neu gestaltet

Um die Graffitiszene in Greifswald zu stärken, organisiert der Verein Urban Art MV seit dem vergangenen Jahr das „Urban Art Festival“ mit Workshops, Feiern und internationalen Künstlern. In diesem Jahr wurden unter anderem ein Block in der Joliot-Curie-Straße und ein Durchgang in der Friedrich-Loeffler-Straße 10 neu gestaltet.

Dieses Graffito entstand in der Joliot-Curie-Straße Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Im vergangenen Jahr wurde der Block in der Stilower Wende 3 bis 8 großflächig besprüht. Zum Ärger mancher Anwohner wurde der Block der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft später – wie geplant und vor der Sprühaktion angekündigt – abgerissen.

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk