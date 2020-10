Graffiti am neuen Polizeirevier in Greifswald 

Greifswald

Zum wiederholten Mal wurde das im Bau befindliche Polizeihauptrevier in Greifswald Zielscheibe von Sprayern: Die Besatzung eines Funkstreifenwagens stellte am Sonnabend gegen 7.30 Uhr zwei Graffiti-Schmierereien am neuen Gebäude in der Brinkstraße fest. Die Graffiti, die von bislang unbekannten Tätern offensichtlich in der Nacht zuvor aufebracht wurden, sind schwarz und ohne erkennbaren Schriftzug. Laut Polizeimitteilung haben sie eine eine Größe von 1,80 x 1,20 bzw. 1,20 x 1,15 Metern und befinden sich an der Außenfassade. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1000 Euro beziffert. Geld, das am Ende der Steuerzahler trägt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Bereits Ende September beschmierten unbekannte Täter die Fassade des neuen Hauptreviers großflächig mit dem Schriftzug „ FC Hansa“. Damals wurde der Schaden ebenfalls auf etwa 1000 Euro geschätzt. Im Juli dieses Jahres gab es zudem einen versuchten Brandanschlag aufs Gebäude. Ermittlungen führten zum Erfolg. Ein Beschuldigter zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig. Der 20-jährige Greifswalder gab an, allgemein Frust auf Behörden zu haben. In seinen Taschen fanden die Beamten einen Molotowcocktail und ein Tomahawk. Beteiligt war auch ein 16-jähriger Pole.

Von ph