„Grandios“: Fans stolz auf Greifswalder FC trotz Niederlage im DFB-Pokal

Nach der Niederlage verabschieden die Fans im Volksstadion ihre Mannschaft mit Applaus: Der Außenseiter Greifswalder FC hat vor 4200 Zuschauerinnen und Zuschauern hart gekämpft, ging nach einem Tor von Lukas Knechtel überraschend in der dritten Minute gegen den FC Augsburg aus der 1. Bundesliga mit 1:0 in Führung. Am Ende gewannen die stärkeren Gäste verdient, mühten sich aber gegen den Oberligisten.

„Das war richtiger Fußball in Greifswald und die Atmosphäre war schön“, sagt GFC-Fan Olga Kravtcova (32) nach dem Schlusspfiff. Der Sieg sei nicht alles, wichtig sei die starke Leistung der Greifswalder Kicker. Sie sei bereits öfter im Stadion gewesen, doch so eine Atmosphäre wie beim 1. DFB-Pokal-Spiel in der Hansestadt seit 25 Jahren hatte sie noch nie erlebt.

Stolz auf seine Mannschaft: Alexander Krüger. Quelle: Christopher Gottschalk

Positive Stimmung auf den Rängen

Zufrieden zeigte sich auch Alexander Krüger mit der Leistung der Vorpommern. „Insgesamt war es grandios. Aber die spielerische Überlegenheit der Augsburger war klar zu sehen. Dass das 1:1 direkt vor der Pause fällt, war natürlich ärgerlich. Mit etwas Glück wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen.“ Der Greifswalder Torwart Adam Marczuk habe klasse gehalten, die Mannschaft insgesamt habe sich gut präsentiert. Krüger freute sich über die Stimmung auf den Rängen: Die Stadt Greifswald habe sich mit der friedlichen Atmosphäre im Stadion positiv gezeigt.

Verdienter Sieg gegen Augsburg

Den verdienten Sieg der Augsburger erkennt Gian Beyersdorf (23) an. Solange es 1:0 stand, habe er geglaubt, dass der Sieg für Greifswald möglich ist. „Die Spieler von Augsburg hatten ein physisch höheres Niveau. André Hahn hat bei einer Szene zwei, drei Verteidiger ausgetrickst“, sagt Beyersdorf. Auf Greifswalder Seite habe man gesehen, dass die Spieler viel zeigen wollten, es am Ende aber nicht ausreichte. Fußballerische „Hausmarke“ nannte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Partie. „Es war unglaublich nach dem 1:0, man hat das erst gar nicht für wahr gehalten.“ Die Stimmung sei positiv und angenehm gewesen, sagte Fassbinder.

Duell im DFB-Pokal zwischen Greifswalder FC und FC Augsburg im Volksstadion. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Tore für Augsburg schossen Frederik Winther (41.), Florian Niederlechner (53.) und Hans Jensen (68.) GFC-Kapitän Velimir Jovanovic erzielte in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3, ehe André Hahn in der 80. Minute die Partie entschied.

