Graphikzyklus zur kampflosen Übergabe Greifswalds

2020 jährte sich die kampflose Übergabe Greifswalds an die Rote Armee am 30. April 1945 zum 75. Mal. Zu dessen 40. Jubiläum hat der bedeutende Graphiker Armin Münch (1930 bis 2013) einen Graphikzyklus geschaffen. Der Künstler war 1976 bis 1991 Professor am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald. Der Graphikzyklus wird heute im Greifswalder Stadtarchiv verwahrt und wurde 2015 erstmals öffentlich ausgestellt.

Jetzt hat Monika Multhauf, die künstlerische Leiterin des Greifswalder Pommernhuses, hat den Grafikzyklus nun in einem Heft veröffentlicht. „Es ist auch eine Hommage zum 90. Geburtstag von Armin Münch am 1. Mai 2020“, so Multhauf. Sie hat aus der Fülle des überfüllten Materials eine Auswahl getroffen. So existieren in fünf Mappen 72 Zeichnungen zur Darstellung der Situation und in der Porträtmappe 98 Studien. Multhauf hat sich für Porträts wichtiger Akteure sowie ein Doppelporträt des Kampfkommandanten Rudolf Petershagen und seiner Frau Angelika gewählt. Andere Graphiken verdeutlichen den Ablauf des Geschehens.

Die Ereignisse im Greifswald des Jahres 1945 haben Armin Münch sofort nach seiner Ankunft fasziniert. „Komme nach Geifswald“, zitiert Monika Multhauf aus Notizen in seinem Nachlass. „Interessiere mich zur Greifswalder Stadt-Historie. Lese Rudolf Petershagen: ,Gewissen in Aufruhr’ (dessen Autobiographie, die in der DDR ein Bestseller war/eob). Als Zeichner sehe ich sofort Bilder! Bilder! Sehe den Krieg, den ich damals als 15-Jähriger erlebte.“ Laut den Notizen ließ sich der gebürtige Sachse bei seiner künstlerischen Arbeit von dem damals Erlebten inspirieren, von den Tieffliegerangriffen, dem Bombenangriff auf Dresden im Februar 1945. „In den Entwürfen – Versuchen – stecken Wahnsinn und Vernunft. Frieden! Frieden!“ Um den Graphikzyklus zu schaffen, ließ sich Münch sogar von seiner Lehrtätigkeit beurlauben.

Info: Monika Multhauf: Armin Münch – Greifswald April 1945, ISBN 9-783751-959582, 7,50 Euro

