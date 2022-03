Greenpeace-Protest am Nord-Stream-Anlandepunkt: In Lubmin spiegelt sich Weltpolitik

Lubmin

Es ist eine Provokation in Gelb: Unmittelbar vor der Anlandestation der Ostseepipeline Nord Stream haben etwa 30 Greenpeace-Aktivisten am Donnerstagmorgen ein großes Banner auf dem Boden ausgerollt. Der Schriftzug „Stop Gas! End War!“ macht deutlich, was die Umweltorganisation will: den sofortigen Lieferstopp von russischem Erdgas. Nur wenige Meter unter dem Protestbanner liegen die beiden Gasröhren der Ostseepipeline, durch die währenddessen weiter munter russisches Erdgas nach Deutschland strömt. 

Mal wieder sendet die Umweltorganisation ein starkes symbolisches Zeichen. Denn am selben Tag kommen in Brüssel die Staatschefs der westlichen Welt zusammen, um über schärfere Sanktionsmaßnahmen gegen Russland zu beraten. Die Umweltaktivisten sollen nach Polizeiinformation mit zwei Schlauchbooten von der Marina in Lubmin aus zur gegenüberliegenden Mole gefahren sein, von wo aus sie unbeobachtet auf das mit einem Elektrozaun gesicherte Gelände gekommen sind.

Greenpeace-Aktion vor der Nord-Stream-Pipeline. Quelle: Stefan Sauer

„Ich habe heute früh so gegen dreiviertel sieben von der Aktion erfahren“, sagt der zuständige Polizei-Einsatzleiter Andreas Pantermehl. Da waren die Umweltschützer bereits dabei, mit Gummihämmern den Schriftzug auf dem Boden zu verankern.

„Mit den Einnahmen finanziert Putin seinen Angriffskrieg“

In Lubmin spiegelt sich Weltpolitik auf engstem Raum: Nur einen Kilometer von der ersten Nord-Stream-Pipeline, durch die seit 2011 Erdgas nach Deutschland transportiert wird, liegt die Anlandestation der Nord Stream 2. Seit dem Beginn des Krieges und der Angriffe Russlands auf ukrainische Städte glaubt hier niemand mehr, dass die zweite Pipeline auf absehbare Zeit in Betrieb gehen wird. Wenn überhaupt.

Greenpeace fordert nun, dass Deutschland auch die Gastransporte über die erste Pipeline stoppt, weil Russland damit seine Kriegskasse fülle. „Mit den Einnahmen finanziert Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine“, sagt Gerald Neubauer, Energieexperte von Greenpeace und Leiter der Aktion in Lubmin. Angesichts des Leids in der Ukraine müsse Deutschland jede Anstrengung unternehmen, um so schnell wie möglich von Putins blutigem Gas loszukommen.

Niemand hat Lust auf Eskalation

Die wirtschaftlichen Verwerfungen wären allerdings nach Einschätzung der Bundesregierung enorm. Ein kurzfristiger Ausstieg würde Deutschland und Europa in eine Rezession stürzen. Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe, argumentierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Tag zuvor im Bundestag. Neubauer hält dagegen: „Diese Einschnitte sind nichts – verglichen mit dem, was die Menschen derzeit in der Ukraine erfahren müssen.“

Ein Drittel der Deutschen fordert Verzicht auf russisches Gas Laut aktuellem RTL/ntv-Trendbarometer sprechen sich etwas mehr als ein Drittel der Bundesbürger (36 %) für einen vollständigen Verzicht Deutschlands auf russisches Erdgas und Erdöl aus – auch wenn es dadurch zu Engpässen und einer erheblichen Verteuerung bei der Versorgung mit Strom, Gas und Kraftstoffen kommt. Eine Mehrheit von 53 Prozent meint dagegen, dass Deutschland nicht vollständig auf russisches Erdgas und Erdöl verzichten sollte. Mehrheitlich für einen vollständigen Verzicht auf Energielieferungen aus Russland sprechen sich aktuell nur noch die Anhänger der Grünen (56 %) aus.

In Lubmin scheint die Sonne, das Meer liegt platt wie eine Flunder vor der Protestaktion. Niemand hat hier – so scheint es – Lust auf eine Eskalation. Die Polizei lässt zwar vorsorglich die Zufahrten zu dem Gelände sperren und holt sich Verstärkung durch Beamte der Bundespolizei.

Greenpeace-Aktion vor der Nord-Stream-Pipeline. Quelle: Stefan Sauer

Am Protestort bleibt die Stimmung zwischen Greenpeace-Aktivisten und Polizei allerdings entspannt. „Haben Sie Waffen dabei? Pyrotechnik?“, fragt ein Polizist den Greenpeace-Aktivisten Neubauer. Dieser winkt ab und versichert: „Alles bleibt friedlich.“ Auf eine Aufnahme der Personalien verzichten die Beamten. Vorerst. Rechtlich handele es sich zwar möglicherweise um Hausfriedensbruch, aber solange die Anlage nicht angegriffen werde und niemand über den Zaun klettere, sehe man keinen Handlungsbedarf, sagt Einsatzleiter Pantermehl. „Da müssen wir abwägen.“ Auch der Eigentümer duldete die Anwesenheit der Aktivisten, wie es später hieß.

„Man muss auch an die Menschen auf dem Land denken“

Polizist Andreas Pantermehl beobachtet die Demonstranten, die friedlich ihre Protestschilder nach oben halten. Auch er macht sich Gedanken um die Weltlage. Angesichts des Krieges sei die Aktion nachvollziehbar, sagt er. Aber die Folgen wären enorm, sollte Deutschland wirklich den Gashahn zudrehen. „Man muss auch mal an die einfachen Menschen auf dem Lande denken, die die Energiekosten nicht mehr zahlen können“, sagt der Polizeihauptkommissar. Irgendwann könnten sich Ältere, die auf dem Land ein kleines Häuschen haben, das nicht mehr leisten.

Auf der anderen Seite der Anlandestation liegt die Marina Lubmin, in der gerade die ersten Segelboote zu Wasser gelassen werden. Rüdiger Oertel, der hier arbeitet, hat Sympathien für die Greenpeace-Aktion. „Leute, denen nicht klar ist, was russische Gasimporte für den Krieg in der Ukraine bedeuten, werden dadurch sensibilisiert“, sagt er. Er plädiert dafür, seinen eigenen Energieverbrauch kritisch zu hinterfragen, Wenn wir alle unsere Heizungen um zwei Grad nach unten regulieren und weniger Auto fahren würden, könnte man auch sicher die Gas- und Ölimporte reduzieren.

Von Martina Rathke