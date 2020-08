Greifswald

Im September 1962 wurde ich auf die „ Wilhelm Pieck“ delegiert. Am zweiten Tag machte ich Bekanntschaft mit meinem Vorgesetzten, Bootsmann Stolle (später Kapitän). „Jenosse Schäfer, jewöhnen Sie sich eine ordendliche Sprache an.“ Meine kurze Antwort: „Genosse Bootsmann, weng die vier Wochen lern iech kaa Fremtspraoch!“ Damit war der Dialog beendet.

Und dann ging es in die Wanten

Neben der Beherrschung des Tauwerks für die Segel, insbesondere der Belegung der sogenannten Nagelbänke, ging es in die Wanten. Erst hieß es auf der Back antreten, dann den Fockmast backbord hoch und steuerbord wieder runter. Dann hieß es, vom Achterdeck den Besanmast hoch und wieder runter, anschließend auf der Back sammeln. In vorgeschriebener Zeit.

Anzeige

Klaus , das ist nichts für dich!

Als ich unterhalb des Focksegels stand und nach oben schaute, dachte ich: Klaus, das ist nichts für dich! Also bin ich nicht an die Mastspitze, sondern steuerbords wieder Richtung Deck. Unten angekommen dachte ich, Oberbootsmann Schmarbek springt aus seinen Stiefeln. Nach meiner Erklärung, dass ich nicht so schwindelfrei bin, beruhigte er sich.

Weitere OZ+ Artikel

14 Tage Trockentraining

Doch die Arbeit an Deck für 16 Mann auf Fock, Mars und Brahmrahe war auch schweißtreibend. Schlimmer noch 10 Tage an der Pier und gegenüber das Utkiek samt Biergeruch und wir durften nicht von Bord. Nach 14 Tagen Trockentraining ging es endlich auf Törn. Unser Ziel war der Hafen Rostock. Dort ging es zum 13. Republikgeburtstag.

Die Hundswache fiel auf mich

Aber vorher gab es noch Ankern in der Mecklenburger Bucht. Ankerwache war angesagt. Es kam wie es kommen musste, die Hundswache fiel auf mich. Am nächsten Tag auf nach Rostock: Im alten Hafen angelegt, wurde alles für den Landgang zur Geburtstagsfeier vorbereitet. Nun blieb die Frage nach dem Stellingsposten? Mir schwante nichts Gutes und so sollte es auch kommen. „Genosse Schäfer, Sie übernehmen den Stellingsposten von 18 bis 22 Uhr.“ Auch das geht vorbei, dachte ich und bezog Posten. Nach den Feierlichkeiten in Rostock ging es zurück nach Greifswald.

Rückkehr am 76. Geburtstag

Trotz aller Sprachschwierigkeiten habe ich die Abschlussprüfung bestanden und es ging zurück in die vogtländische Heimat! Jährlich finden Treffen ehemaliger Besatzungsmitglieder der RSBoote statt. So auch im Mai 2019, inklusive Törn auf der Greif. Ich dachte, bei diesen Trubel merkt doch keiner, dass heute mein Geburtstag ist. Doch plötzlich: Wir haben ein Geburtstagskind (76) an Bord. Deswegen sollte ich ans Ruder. Nur gut, dass der Bootsmann ein wachsames Auge auf meine Rudertätigkeit legte! Doch nach 57 Jahren nochmals am Ruder des „ SSS Greif“ zu stehen und das genau an meinen 76. Geburtstag war für mich ein unvergessliches Erlebnis!

Klaus Schäfer, ehemaliger Kusant

Von Klaus Schäfer