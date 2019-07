Greifswald

Drei Tage nach dem Propellerschaden beim Fischerfest ist das Segelschiff „Greif“ zu seinem ersten Törn aufgebrochen. Das Schiff stach am Mittwoch mit 29 Mitseglern zu einem Fünf-Tage-Törn in See. Ziel ist der südschwedische Hafen Simrishamn. Der Defekt am Propeller sei repariert. Germanischer Lloyd als Schiffs-Tüv und See-Berufsgenossenschaft hätten ihr Okay gegeben, sagte eine Sprecherin des Seesportzentrums. Das Schiff war am Sonntagnachmittag nach einem Defekt am Verstellpropeller rund 300 Meter vor dem Hafen Wieck auf Grund gelaufen. Die 46 Passagiere wurden mit Rettungsbooten an Land gebracht. Das Schiff konnte am Abend aus eigener Kraft in den Hafen einlaufen. Taucher, die den Schiffsrumpf untersuchten, hatten keine Schäden festgestellt. Zu den Kosten konnte das Seesportzentrum noch keine Angaben machen.

MR