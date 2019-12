GreifBar mit Weihnachtslied-Versteigerung in der Stadthalle

Greifswald

Unter dem Motto „Stille Nacht, heilige Nacht?“ wird es am Sonntag in der Stadthalle richtig adventlich. Greifbar, bekannt als der andere Gottesdienst, lädt unter diesem Thema zu einem stimmungsvollen Konzert mit der GreifBar-Projektband und „Seeside“. Mit Spannung fiebern alle der Weihnachtslied-Versteigerung entgegen, die das GreifBar-Team zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion gestartet hatte. Aus einer Auswahl von zehn Advents- und Weihnachtsliedern werden dann die vier Songs gespielt, für die die meisten Spenden eingegangen sind. OZ-Leser konnten mit Angabe ihres Lieblingsliedes dafür seit Montag Spenden auf das OZ-Spendenkonto einzahlen. Nur soviel sei verraten: Drei Lieder kristallisieren sich als Favoriten heraus. Um es ganz spannend zu machen, wollen wir diese Versteigerung um eine analoge Versteigerung vor Ort ergänzen – also die Geldbörse am Sonntag nicht vergessen und die Kehlen ölen. Es darf auch kräftig mitgesungen werden!

Für die GreifBar-Musiker wird die Aktion spannend, erfahren sie doch erst am Abend, welche Lieder gespielt werden. „Als Musiker haben wir uns darauf eingerichtet, dass wir heute zehn Lieder üben, die wir dann am Sonntag versteigern können“, so Daniel Schneider. Tatkräftige Unterstützung gibt es auch von der Band „Seeside“, in der Menschen mit Handicap zusammen Musik machen. „Wir werden bei der Versteigerung richtig mitmischen. Unsere Jungs und Mädels sind fit“, sagte Bandleader Michael Turban. „Seeside“ wird vor allem die Bühne mit Titeln ihres aktuellen Albums „Fass dir ein Herz“ rocken, das pünktlich zum Konzert herauskam. „Wir werden acht Lieder spielen. Dabei sind stimmungsvolle Songs und richtig witzige Titel“, so Turban weiter. Beim GreifBar am Sonntag wird es also fröhlich, besinnlich, herzerwärmend und wahrscheinlich auch laut.

Für ein bisschen Weihnachtsmarktflair sorgen an diesem Abend Zuckerwatte, Grillwürstchen und warme Suppen. Der Eintritt zum Konzert (18 Uhr) ist kostenlos. Die Erlöse aus der Weihnachtslied-Versteigerung kommen dem Projekt „Zeitreisemobil“ zu Gute. Ehrenemtliche Helfer des DRK erfüllen Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch, indem sie sie zu Orten bringen, die sie noch einmal sehen, oder zu Menschen bringen, die sie noch einmal treffen wollen.

Spendenkonto bei der Sparkasse VorpommernEmpfänger: Zeitreisemobil IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55 Verwendungszweck: Name des Wunschsongs

Hier die Liederauswahl für Sonntag: 1. Tochter Zion 2. Last Christmas 3. Leise rieselt der Schnee 4. Jingle Bells5. Let it snow 6. Freue Dich, Welt 7. Sind die Lichter angezündet 8. Stern über Bethlehem 9. Macht hoch die Tür 10.Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet sehr

Von Martina Rathke