Greifswald

Gamal Khalil hat am 30. April die CDU-Fraktion der Bürgerschaft verlassen. Das habe er der Bürgerschaftskanzlei mitgeteilt, bestätigte er gegenüber der OZ. Zu den Gründen wollte er sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern.

In der CDU will Khalil bleiben. Es ist bereits der zweite Christdemokrat, der nach der Wahl 2019 die Fraktion verlassen hat. Christian Kruse, der seit über 20 Jahren in der Bürgerschaft sitzt, trat allerdings zugleich aus der CDU aus. Der gerade zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählte Wiecker begründete das mit der Unzufriedenheit mit dem Kurs der Partei und mit „unüberbrückbaren Unstimmigkeiten“ in der Fraktion. Mit dem Austritt Khalils ist die Zahl der fraktionslosen Abgeordneten der Bürgerschaft weiter gestiegen. Neben ihm und Kruse gehören Grit Wuschek (Zählgemeinschaft mit der CDU) und Hulda Kalhorn (Alternative Liste/Zählgemeinschaft mit den Bündnisgrünen) keiner Fraktion an.

Sportausschuss bekommt neuen Chef

„Gamal Khalil sollte sein Mandat zurückgeben“, fordert CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. Das lehnt dieser indes ab, er sei schließlich gewählt worden.

Khalil sitzt gegenwärtig mit CDU-Mandat im Aufsichtsrat der Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) und ist Vorsitzender des Sportaausschusses der Bürgerschaft. Wer ihm in diesen Ämtern nachfolgen soll, berate man noch, so Hochschild.

Von Eckhard Oberdörfer