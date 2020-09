Greifswald

Die 17-jährige Mareike Schwandt aus Koblenz hat in ihren Ferien statt zu faulenzen bis zum letzten Tag fleißig gearbeitet. Das dabei entstandene Graffito am Haus ihres Großvaters Eckhardt Schwandt am Haus Ecke Steinbecker- und Roßmühlenstraße beeindruckt seither Passanten. „Bei dem Graffito hat sie sich von einer Postkarte mit der Darstellung des Steinbeckertores und der Steinbeckerbrücke inspirieren lassen“, berichtet der Opa. Ersetzt wurde eine der Schmiererein, mit denen das Gebäude in der Vergangenheit immer wieder verunziert wurde.

„ Mareike hat sich unterstützen lassen, an das Bild selber hat sie ihre Geschwister Miriam, Rasmus und Esther nicht herangelassen“, erzählt Oma Uta Schmidt. „Mindestens einer war fast immer dabei.“ Gewohnt haben die Kinder in Hinrichshagen bei den Großeltern Schmidt. „Unsere Hilfe bestand vor allem darin, die Mannschaft morgens aus dem Bett zu scheuchen, damit sie sich rechtzeitig auf den Weg zur „Arbeit“ begibt, berichtet Uta Schmidt.

Von eob