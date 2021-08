Greifswald

Nach einer Tanzparty im Greifswalder BT-Club haben sich mindestens 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, mit.

In der Vorwoche war der Kreis zunächst von fünf Infizierten ausgegangen. Nach einem öffentlichen Aufruf, alle 100 Clubbesucher mögen sich testen lassen, stieg die Zahl der Betroffenen nun deutlich an.

Kontaktliste über WhatsApp-Gruppen

BT-Club-Betreiber Philipp Groß bedauert, dass es zu einer derart großen Infektionswelle gekommen ist. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept. Desinfektionsspender stehen direkt im Eingangsbereich, wir halten alle Auflagen ein und nehmen sie ernst“, sagt Philipp Groß.

Trotzdem hat der Clubbetreiber Konsequenzen gezogen aus den Erfahrungen der Tanznacht vom 7. zum 8. August. Für die betreffende Party hatte er seine Räume einem jungen Veranstalterteam vermietet und selbst das Personal gestellt. Die Kontaktliste wurde an dem Abend über eine WhatsApp-Gruppe geführt, erklärt Philipp Groß.

Heißt: Der Veranstalter schreibt in seiner WhatsApp-Gruppe etwa 200 Personen an und macht Werbung für die Party „Summerbeats“ im BT-Club. Dem Veranstalter lagen damit zwar die Handynummern der Teilnehmer vor, trotzdem lief die Kontaktaufnahme schleppend an. Nachdem der erste Fall bekannt geworden ist, wurden die Teilnehmer über die Whatsapp-Gruppe gebeten, sich zu melden.

Nun Kontaktverfolgung über Luca-App

„Das ist nicht optimal gelaufen an dem Abend. Ich als Betreiber hatte gar keine Kontaktdaten für das Gesundheitsamt. Dadurch kam es zu einer zeitlichen Verzögerung“, sagt Philipp Groß. Doch nun sei ausgeschlossen, dass sich das Problem wiederholt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit der offiziellen BT-Club-Eröffnung am 13. August nach der langen coronabedingten Pause arbeitet der Club mit der Luca-App zur Kontaktverfolgung, erklärt Groß. Wer diese nicht hat, muss Name, Adresse und Telefonnummer auf einem vorbereiteten Formular im Eingangsbereich hinterlassen. „Das Gesundheitsamt hat von uns die Kontaktlisten der Party am 13. August angefordert. Die Daten der 80 Gäste konnten wir umgehend liefern“, sagt Groß.

Keine Schnelltests mehr vor Ort erlaubt

Auch eine zweite Änderung hat der BT-Club-Chef bereits umgesetzt. Zu seinen Partys hat nur noch Zutritt, wer ein offizielles Testzertifikat vorlegen kann. Es ist nicht mehr gestattet, so wie noch bei der Party am 7. August, einen selbst mitgebrachten Schnelltest vor Ort durchzuführen.

Von Katharina Degrassi