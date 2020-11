Greifswald

Für ein Großprojekt im sozialen Wohnungsbau bekommt die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) finanzielle Unterstützung vom Land. Bauminister Christian Pegel wird am Freitag einen Fördermittelbescheid über knapp 2,4 Millionen Euro an WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit in der Stilower Wende übergeben. Dort will der kommunale Immobiliendienstleister 48 barrierefreie Wohnungen für einkommensschwache Mieter schaffen.

Geld aus dem Förderprogramm „ Wohnungsbau sozial“

Das Vorhaben ist Bestandteil des Modellprojektes der Stadt Greifswald „Zukunft des Wohnens - Mitten in Schönwalde I+II“. An der Stilower Wende werden in einem sechsgeschossigen Wohngebäude insgesamt 55 Mietwohnungen entstehen. Davon werden 48 barrierefrei sein und zu sozialverträglichen Mieten angeboten. Der Bau dieser Wohnungen wird vom Land mit knapp 2,4 Millionen Euro unterstützt. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm „ Wohnungsbau sozial“. unterstützt.

Für Greifswalder mit Wohnberechtigungsschein

Die Richtlinien des Programms sehen vor, dass diese Wohnungen zu sozial verträglichen Mietpreisen angeboten werden. Zudem gilt für sie eine Mietpreis- und Belegungsbindung für 20 Jahre. So lange dürfen sie nur an Personen mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Diesen erhalten Wohnungssuchende, deren Einkommen einen festgelegten, von der Haushaltsgröße abhängigen Satz nicht überschreitet, bei ihrer Kommune. Die weiteren sieben Wohnungen in dem Neubau werden frei finanziert, wobei die Wohnungsgesellschaft zwei Wohnungen als Büroräume nutzen möchte.

Neubau von 911 Mietwohnungen gefördert

Innerhalb des 2017 in Kraft getretene Förderprogramm „ Wohnungsbau Sozial“ wurden landesweit bislang Neubauvorhaben mit 911 Mietwohnungen unter anderem in Schwerin, Rostock, Greifswald und Anklam, Sassnitz und Teterow unterstützt. Das Land förderte diese Projekte mit insgesamt 44,5 Millionen Euro.

Von OZ