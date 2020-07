Greifswald: 20-Jähriger gesteht geplanten Brandanschlag

Greifswald

Ermittlungen im Falle eines geplanten Anschlags auf das neue Polizeihauptrevier in Greifswald führten zum Erfolg. Ein Beschuldigter zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig. Wie die Polizei zu Wochenbeginn mitteilte, haben Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV in der Nacht zum Montag gegen 0.50 Uhr auf dem umzäunten Gelände des Neubaus an der Brinkstraße zwei Personen gestellt. Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Deutschen und einen 16-jährigen Polen. In den Taschen des Älteren fanden die Beamten einen Molotowcocktail und ein Tomahawk. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

Motiv war Frust auf Behörden

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, äußerte sich der 20-jährige Greifswalder laut während seiner Vernehmung umfangreich und räumte ein, dass er in der Nacht des 13. Juni einen Brandanschlag auf das Polizeigebäude verüben wollte. Auch für den Brandanschlag am ersten Juniwochenende sei er verantwortlich. Zu beiden Tathandlungen konnten die Beamten Spuren sicheren, die den Tatverdacht erhärten. Die Taten seien nicht politisch motiviert gewesen. Der 20-Jährige gab an, allgemein Frust auf Behörden zu haben. Während seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte darüber hinaus ein, an dem räuberischen Diebstahl auf den Rewe-Markt am 5. Juni beteiligt gewesen zu sein. Er sei der Mann mit der roten Sporttasche gewesen. Zu den anderen Tatbeteiligten äußerte er sich jedoch nicht.

Bei der Untersuchung der Wohnung des 20-Jährigen hatten Polizisten am Montag zudem weitere vorbereitete Brandsätze entdeckt. Das Herstellen und Führen des sogenannten Molotowcocktails stellt für sich bereits einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Der Beschuldigte wurde bereits am Montag gegen 13 Uhr nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Haftgründe lagen nicht vor, teilt die Polizei mit.

