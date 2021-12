Greifswald

Warum wurden wieder etliche gesunde Bäume im Naturschutzgebiet Eldena gefällt? Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Naturschutzbundes Greifswald (Nabu) seit einigen Wochen. Konkret geht es um mehrere gefällte rund 200 Jahre alte Eichen. Erneut habe der Nabu etliche Anfragen und Beschwerden aus der Öffentlichkeit erhalten, nachdem die Bäume gefällt wurden, sagt Jonas Kotlarz, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe.

Insgesamt elf Eichen wurden gefällt, wie auch die Universität auf OZ-Anfrage bestätigt. Pikant: Bei einer Eiche wurde übersehen, dass sich im Kronenbereich in einem Nebenast eine rund drei Zentimeter lange Wohnhöhle eines Vogels befand. „Wäre das bei der Auswahl der zu fällenden Bäume bereits entdeckt worden, wäre die Eiche nicht gefällt worden“, erklärt Jan Meßerschmidt, Pressesprecher der Universität. Sämtliche Bäume, die gefällt wurden, hätten sich jedoch im sogenannte Wirtschaftswald befunden – also nicht im Naturschutzgebiet, so der Sprecher weiter.

„Es ist weniger eine rechtliche als eine politische Frage“

Nichtsdestotrotz findet der Nabu deutliche Worte für die erneuten Fällungen. Bereits seit Jahren kritisieren die Naturschützer das Vorgehen der Universität in ihren Liegenschaften und fordern eine stärke Vorbildfunktion der Hochschule, einen dauerhaften Nutzungsverzicht sowie den Erlass einer zeitgemäßen Schutzgebietsverordnung für das Naturschutzgebiet durch die zuständige Behörde.

„Es handelt sich bei den Fällen nicht um Rechtsverstöße. Es ist weniger eine rechtliche als eine politische Frage. Die Beschwerden, die wir erhalten haben, zeigen, dass die Fällungen in der Bevölkerung nicht positiv wahrgenommen werden“, erklärt Kotlarz, für den feststeht, dass sich die Universität mit den Fällungen finanziell bereichert. Die Preise für den Rohstoff sind während der Corona-Pandemie explodiert. Hintergrund ist der Bau-Boom in den vergangenen Monaten.

Eichen sind Lebensraum für Vogelarten

Für das Naturschutzgebiet in Eldena gilt weiterhin die Behandlungsrichtlinie von 1984. Verboten sind Kahlschläge mit Ausnahme vom Erlenbeständen bis 0,5 Hektar. Außerdem Stockrodungen (Entfernung von Baumstümpfen mit Wurzeln), Sortimentshiebe (Fällung nur bestimmter Baumarten), Düngungs- und Meliorationsmaßnahmen sowie das Pflanzen nichtheimischer Baumarten. Buchen dürfen erst ab einem Alter von 160 Jahren geerntet werden. Erlaubt ist das Fällen einzelner Bäume oder der Femelschlag (Baumgruppen in kleineren Parzellen). Nur gut 27 Hektar des Naturschutzgebietes Eldena gelten als besonders schützenswert.

„Es gibt heutzutage reichlich andere wirtschaftliche Finanzierungsmöglichkeiten als forstliche Eingriffe im Wald. Zwar lässt die gültige Behandlungsrichtlinie für das NSG eine forstliche Nutzung zu, wir halten diese jedoch nicht für zeitgemäß. Zudem sind in Eldena auch die Ziele des dort ausgewiesenen europäischen Vogelschutzgebiets zu berücksichtigen, zu denen der Schutz des seltenen Mittelspechts samt seinem Lebensraum mit alten Eichen zählt“, so der Vorsitzende weiter.

Bäume sollen bei Zentrale Wertholzsubmission verkauft werden

Die gefällten Bäume sollen für die Furnierholz-Herstellung verwendet und am 27. Januar kommenden Jahres über die Zentrale Wertholzsubmission des Landes angeboten werden, heißt es vonseiten der Universität. „Die im Wirtschaftswald in einem Jahrzehnt zu entnehmenden Holzmengen werden vor allem nach den Kriterien der Nachhaltigkeit durch die sogenannte Fortsteinrichtung geplant. Es soll so sichergestellt werden, dass nicht mehr Holz eingeschlagen wird, als an anderer Stelle nachwächst“, so Meßerschmidt weiter.

Bei einer Vor-Ort-Besichtigung stellten auch die Nabu-Mitglieder fest, dass ein gefällter Baum Spechthöhlen aufwies und damit ein besonders wichtiger Habitatbaum gewesen sei. „Außerdem könnten diese Eichen noch Jahrhunderte weiterwachsen, Kohlenstoff anreichern und speichern sowie Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen bieten“, so der Nabu weiter. Bereits im vergangenen Dezember und dieses Jahr im Januar kritisierten auch Anwohner die Bewirtschaftung der Universität. Dennoch: Rechtlich angreifbar ist das nicht.

