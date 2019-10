Greifswald: 2000 Frühblüher für Eldena

Greifswald

„Es wäre toll, wenn die Narzisse das Erkennungszeichen Eldenas wird“, sagt Bettina Bruns (Grüne) am Samstag, während sie kiloweise Blumenzwiebeln aus einem Auto lädt. Zusammen mit weiteren Helfern hat sich die Ortsteilvertreterin zum Ziel gesetzt, die Grünflächen rund um die Klosterruine mit Frühblühern zu bepflanzen.

„Unglaublich positive Resonanz“

Über 2000 Narzissen und Krokusse sollen dort im Frühjahr erblühen: „Wir machen das in diesem Jahr schon zum zweiten Mal“, erklärt Bruns. „Im letzten Jahr gab es eine unglaublich positive Resonanz.“ Viele Bewohner des Ortsteils hätten die Veränderung bemerkt und sich gefreut - genau das sei der Hintergedanke der Aktion: „Wir wollten etwas machen, an dem die Allgemeinheit Spaß hat.“ Finanziert wurde das Projekt durch Mittel des Ortsteil-Budgets: „Die Kosten dafür liegen bei rund 500 Euro“, erzählt Bruns. Ein weiterer Teil der Zwiebeln seien zudem von dem Lieferanten gespendet worden.

„Da machen wir in diesem Jahr mit“

Die rund 15 Helfer verteilten sich in dem Gebiet rund um die Wolgaster Landstraße und arbeiteten etwa zwei Stunden. Auch Anke Bandelin und ihr dreijähriger Sohn Paul gehörten dazu: „Wir sind durch ein Info-Schreiben im Briefkasten darauf aufmerksam geworden.“ Sie habe sich im letzten Jahr selbst über die Pflanzen gefreut: „Ich fand, das war eine tolle Aktion und dachte, da machen wir in diesem Jahr mit.“ Michael Surke von der Ortsteilvertretung freut sich auch die Ergebnisse der Bepflanzung: „Es wird schön bunt im Frühjahr“, meint er.

„Im nächsten Jahr wieder“

Melanie Lakämper verrät: Die Auswahl der Pflanzen sei nicht zufällig erfolgt. „Wir haben uns bewusst für Frühblüher entschieden, die Narzissen und Krokusse blühen vor vielen anderen und sind deshalb als Frühlingsboten total schön.“ Die Veranstalterin Bruns war mit der Beteiligung sehr zufrieden: „Ich freue mich über jeden, der gekommen ist.“ Sie hofft, dass auch weitere Ortsteile zukünftig ähnliche Vorhaben umsetzen. Außerdem stünde für sie jetzt bereits fest: „Wir machen das auch nächstes Jahr wieder.“

Greifswald greift zum Spaten

Doch nicht nur die Eldenaer Ortsteilvertretung griff am Wochenende zum Spaten, am Freitag initiierte auch das Institut für Botanik und Landschaftsökologie eine Pflanz-Aktion, um den Bestand der Streuobst-Wiese des Ortes zu vergrößern. Außerdem veranstaltete der BUND ein Pflanzfest für alle am Pestalozziplatz. Hier kamen vor allem Obststräucher in die Erde.

Von Carla Blecke