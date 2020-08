Greifswald: 21-jähriger Afghane auf Pappelallee angegriffen

Greifswald

Ein aus Afghanistan stammender Mann ist in der Nacht zu Sonntag auf der Pappelallee angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging kurz nach Mitternacht ein Notruf ein, dass es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gebe. Am Einsatzort traf die Polizei dann nur noch auf den 21-Jährigen, der angab, von mehreren deutschen Personen geschlagen worden zu sein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Ein herbei gerufener Arzt stellte leichte oberflächliche Verletzungen fest, die keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurften. Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, können sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache über www.polizei.mvnet.de wenden. Der Kriminaldauerdienst Anklam ermittelt.

Von M.R.