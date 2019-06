Greifswald

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Seit Sonnabend, den 22. Juni, um 17:30 Uhr wird der 22 Jahre alte Steven Barthel aus Greifswald vermisst. Er ist psychisch angeschlagen und braucht ärztliche Hilfe. Steven Barthel wurde zuletzt am Sonnabend um 17:30 Uhr in der Makarenkostraße in Greifswald gesehen.

Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

– 1,85 Meter groß

– schlank

– kurze dunkle Haare

– rotes T-Shirt

– kurze schwarze Hose von Nike

– grüne Schuhe von Nike

Bisherige Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bitten um Ihre Hilfe: Wenn Sie Hinweise zum Aufenthalt von Steven Barthel geben können, wenden Sie sich an die Polizei Greifswald unter 03834-5400, jede andere Polizeistation oder geben Sie Ihren Hinweis im Internet unter www.polizei.mvnet.de an.

RND/max