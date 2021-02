Greifswald

Neubau, Abriss, Sanierung und Instandsetzung: Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) plant in diesem Jahr zahlreiche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 29,1 Millionen Euro – und damit weit mehr als in vergangenen Jahren.

„Zu unseren größten Projekten gehört der Neubau von drei Wohnhäusern im Stadtteil Schönwalde I“, sagt Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. 85 barrierearme Wohnungen mit Größen zwischen 45 und 90 Quadratmetern sollen dort in der Stilower Wende 3-8 entstehen. 48 der Wohnungen werden nach der Fertigstellung Anfang 2023 nur mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden können, da es sich um geförderten, sozialen Wohnungsbau handelt.

Anzeige

Die Mieten werden hier zwischen 6,60 und 7,40 Euro je Quadratmeter liegen. Eines der Wohnhäuser hingegen, ein Siebengeschosser, ist frei finanziert. Laut Unternehmenssprecherin Jana Pohl sollen die Mieten für diese 38 Wohnungen bei 8,31 Euro je Quadratmeter liegen.

In der Stilower Wende entstehen drei neue Wohnhäuser. Quelle: Petra Hase

Zwei Sechsgeschosser am Thälmann-Ring

Losgehen soll es in diesem Jahr auch mit dem bereits angekündigten Neubau zweier Häuser im Ernst-Thälmann-Ring, genau dort, wo jetzt noch der in die Jahre gekommene Plattenbau mit den Nummern 44-47 steht. Der Block mit seinen 107 Wohnungen ist bereits komplett leergezogen und soll im September abgerissen werden.

Das Haus Thälmann-Ring 44-47 wird voraussichtlich im September abgerissen. Quelle: Petra Hase

„Auch dort wollen wir ein Haus mithilfe des Förderprogramms ,Wohnungsbau sozial’ errichten“, blickt Adomeit voraus. Heißt: Hier werden künftige Mieter ebenfalls einen Wohnberechtigungsschein vorlegen müssen. Der zweite Neubau soll wiederum frei finanziert errichtet werden und hat dementsprechend ebenfalls höhere Mieten zur Folge.

Beide Häuser werden jeweils 37 Wohnungen beherbergen – von Zwei-Zimmer-Wohnungen mit maximal 48 Quadratmetern bis hin zur Vier-Zimmer-Wohnung mit 91 Quadratmetern. Vor dem Hochbau der beiden Sechsgeschosser, die zeitgleich emporwachsen sollen, wird eine Tiefgarage mit 72 Stellplätzen gebaut. Geplante Fertigstellung der beiden Häuser ist nach jetzigem Stand das erste Quartal 2024.

Baustart an Hafenstraße im Mai oder Juni

Das dritte Neubauprojekt soll im Bebauungsplangebiet 55 an der Hafenstraße starten. 98 barrierearme Wohnungen sollen dort bis 2023 entstehen. Wieder handelt es sich um eine geförderte Maßnahme, sodass nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermietet werde. „Der Bauantrag ist gestellt. Ich gehe derzeit von einem Baubeginn im Mai oder Juni aus“, sagt Adomeit.

Kurz vor der Vollendung steht der frei finanzierte Neubau des Hansehofs am Ryck. Seit 2017 entstanden hier zehn Häuser mit 96 Wohnungen und einer Tiefgarage. Letzte Arbeiten, so Adomeit, laufen derzeit am Aufgang in der Kuhstraße. Er rechne mit einer Fertigstellung im April. Die Durchschnittsmieten betragen 10,20 Euro pro Quadratmeter.

Zahlen und Fakten Die WVG hatte Ende vorigen Jahres 8844 Wohnungen im Bestand, 470 weniger als noch vor fünf Jahren. In den vergangenen 30 Jahren wurden rund 1250 Wohnungen abgerissen oder zurückgebaut, in diesem Jahr werden ca. 115 abgerissen. Knapp 38 Prozent aller Wohnungen weisen Mieten von bis zu fünf Euro je Quadratmeter auf. Die Durchschnittsmiete der WVG betrug zum 31. Dezember vorigen Jahres 5,41 Euro je Quadratmeter und damit 15 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Auslöser für diese Erhöhung sind unter anderem die Neubaumaßnahmen im Hansehof und in der Einsteinstraße. Im Hansehof – hier handelt es sich um frei finanzierten Wohnungsbau – liegen die Durchschnittsmieten um die zehn Euro je Quadratmeter. Probleme, Interessenten für die Wohnungen zu finden, gab es laut WVG-Geschäftsführer Adomeit nicht.

Hertzstraße 5-6 wird komplett saniert

Neben den Neubauprojekten, die in diesem Jahr zusammen rund 15 Millionen Euro erfordern, plant die WVG erneut eine Reihe von Instandhaltungen und Modernisierungen mit einem Volumen von rund zwölf Millionen Euro. Größter Brocken ist die umfangreiche Plattenbausanierung Heinrich-Hertz-Straße 5-6, die analog zur Sanierung des benachbarten Blocks 1-3 erfolgen soll.

„Ähnlich wie dort werden wir das letzte Segment des Hauses wegnehmen, um einen Durchgang zum Innenhof zu schaffen“, sagt der WVG-Chef. Dadurch verliert das Haus zehn Wohnungen. Es verbleiben 55 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen (32 bis 76 Quadratmeter), die künftig allesamt per Aufzug erreichbar sein sollen. Der Wohnblock ist bis auf eine Wohnung bereits leer gezogen. Nach jetzigem Stand ist eine Fertigstellung für das erste Quartal 2023 geplant.

WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. Quelle: Martina Rathke

Leitungssanierungen im Bestand

Darüber hinaus beabsichtigt das Wohnungsunternehmen, 100-prozentige Tochter der Hansestadt, eine ganze Reihe von Leitungssanierungen im Bestand, darunter in der Brünzower Wende 3/4, Eldenaer Wende 1-3, Ernsthofer Wende 1-3, Joliot-Curie-Straße 1/2, Loissiner Wende 1-4, Neuendorfer Wende 1/2, Röntgenstraße 1/2 und Wiecker Wende 1/2.

Klaus-Peter Adomeit hofft, dass in diesem Jahr alle Projekte wie geplant über die Bühne gehen können. „Im vergangenen Jahr ist uns das nicht im vollen Umgang geglückt, weil wir die Baukapazitäten nicht bekommen haben“, sagt er. Ursprünglich wollte die WVG Baumaßnahmen mit einem Volumen von rund 24 Millionen Euro realisieren. Tatsächlich lagen die Investitionen am Ende bei 20,7 Millionen Euro, sodass einige Vorhaben und somit auch Investitionsmittel ins Jahr 2021 rutschten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

DLG hat jetzt Betriebshandwerker

Handwerker zu beauftragen, so Adomeit, sei zunehmend schwieriger. Erst recht, wenn es fix gehen soll – etwa beim Herrichten leergezogener Wohnungen. „Deshalb haben wir im vergangenen Jahr auch Betriebshandwerker eingestellt, um schneller reagieren zu können“, erklärt er. Die Truppe, die zur Dienstleistungsgesellschaft (DLG), einer Tochter der WVG, gehört, umfasst derzeit sechs Mitarbeiter sowie einen Leiter und soll in Zukunft noch erweitert werden.

WVG Betriebshandwerker Fliesenleger Jens Sägert (44, vorne) und Klempner Michael Frank (53). Quelle: Petra Hase

Zu ihnen gehören Fliesenleger Jens Sägert (44) und Klempner Michael Frank (53). Beide waren zuvor bei anderen Unternehmen angestellt. Doch beim Lesen der Stellenausschreibungen überlegten die Männer nicht lange: „Bei der WVG haben wir feste Arbeits- und kurze Anfahrtszeiten zum Einsatzort“, begründet Sägert seinen Wechsel. Frank stimmt ihm zu: „Auch das Geld stimmt und die Arbeit macht Spaß.“

Von Petra Hase