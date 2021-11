Greifswald

Keine Maskenpflicht und kein Testnachweis: Der Besuch des diesjährigen Weihnachtsmarktes sollte ohne zu strenge Maßnahmen möglich sein. So hat es sich die Stadt ursprünglich vorgestellt. Doch die Landesregierung machte der Verwaltung einen Strich durch die Rechnung. Sobald der Adventsmarkt am Donnerstag um 12 Uhr eröffnet, gilt die 2G-Regelung.

Die Stadt musste noch mal umplanen und das Sicherheitskonzept überarbeiten. Die Frage ist, wer kontrolliert die Regelungen und was müssen Eltern beachten, die mit ihren Kindern den Weihnachtsmarkt besuchen wollen. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt Antworten auf diese und weitere Fragen.

Wer darf auf den Weihnachtsmarkt?

Zutritt zum Weihnachtsmarkt erhalten sowohl vollständig geimpfte als auch genesene Personen. Ungeimpften Personen ist der Zutritt untersagt. Ausnahmen bilden Menschen, die sich nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Sie benötigen dann einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Gleiches gilt für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Kinder von 12 bis einschließlich 17 Jahren, die noch nicht geimpft sind, benötigen ebenfalls ein negatives Testergebnis. Kinder bis zu 6 Jahren dürfen auch ohne Test auf den Weihnachtsmarkt.

Welche Schnelltests werden akzeptiert?

Selbst mitgebrachte Schnelltests, die vor den Augen des Sicherheitspersonal durchgeführt werden können, werden nicht akzeptiert. Das bedeutet, dass der Testnachweis von einem Testzentrum oder dem Arbeitgeber zertifiziert sein muss. Tests aus der Schule werden ebenfalls nicht akzeptiert.

Wo bekomme ich einen zertifizierten Schnelltest in Greifswald her?

In der Hansestadt gibt es mehrere Anbieter, die Schnelltests durchführen. Eine Auflistung finden Sie im Infokasten. Beim Schnelltestzentrum der Unimedizin in der Alten Mensa am Schießwall, das sich nur wenige Gehminuten vom Weihnachtsmarkt entfernt befindet, müssen die Termine vorab online vereinbart werden. Hier sind am Donnerstag bereits alle Termine vergeben. Beim Testzentrum an der Schwimmhalle beispielsweise sind jedoch noch viele freie Termine verfügbar. Gleiches gilt für das MMZ-Testzentrum am Koppelberg.

Schnelltestzentren in Greifswald Testzentrum Unimedizin Alte Mensa, Am Schießwall 1, Mo-Fr: 14-19 Uhr, Sa-So: 11-16 Uhr, Termine online auf www.medizin.uni-greifswald.de Pappelallee 1 (Medigreif-Liegenschaft), 17489 Greifswald Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-15 Uhr Freizeitbad Pappelallee 3-5, Mo-Fr: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr, Sa-So: 09:30-16 Uhr MMZ-Testzentrum, am Koppelberg, Montag bis Freitag zwischen 7 und 15 Uhr geöffnet. Archeon Gefsis GmbH (bei Burger King), Koitenhäger Landstraße 20, Mo-Fr: 8-18 Uhr, Sa und So: 9-18 Uhr Der Sportclub, An den Bäckerwiesen 5, Mo-Do: 8:30-20:30 Uhr, Fr: 08:30-19:30 Uhr, Sa: 09:30-13:30 Uhr, So: 12:30-16:30 Uhr Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH, Gützkower Landstraße 36-40, Mo-Fr: 8-18 Uhr OEZ, Rigaer Straße 9, Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-13 Uhr

Wie wird die 2G-Regelung auf dem Adventsmarkt kontrolliert?

Ursprünglich waren fünf Eingänge für den Weihnachtsmarkt geplant. Doch die Stadt hat diese nun auf zwei reduziert. So befindet sich ein Eingang auf der Seite der Sparkasse, der andere gegenüber der Greifswalder Stadtinfo. Dort wird Sicherheitspersonal stehen, die die Einhaltung der 2G-Regelung kontrollieren.

Welche Regeln gelten sonst noch auf dem Weihnachtsmarkt?

Die ursprüngliche Besucherzahl von 1000 Personen, die sich gleichzeitig auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes aufhalten können, bleibt bestehen. Erfasst wird diese durch Infrarotkameras an den Eingängen. Auch der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen muss auf dem gesamten Marktgelände eingehalten werden.

Eine Maskenpflicht besteht weiterhin nicht – außer der Abstand kann nicht gewahrt werden. Dennoch appelliert die Verwaltung an die Besucher, während des gesamten Aufenthalts auf dem Weihnachtsmarkt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Einhaltung der Hygieneregeln solle stichprobenartig kontrolliert werden. Neben privaten Sicherheitsdienstleistern werde auch der kommunale Ordnungsdienst Kontrollen auf dem Gelände durchführen.

Verändern sich auch die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes?

Die Öffnungszeiten bleiben so bestehen, wie sie ursprünglich geplant waren. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Donnerstag um 12 Uhr und schließt am 21. Dezember um 20 Uhr seine Pforten. Die Stände, Buden und Karussells sind sonntags bis freitags ab 11 Uhr und sonnabends ab 10 Uhr offen. Sonntags bis donnerstags schließt der Markt um 21 Uhr, freitags und sonnabends ist er bis 22 Uhr geöffnet.

Was passiert, wenn 2G-plus kommt?

Sobald die Corona-Warnampel landesweit auf Rot springt, gilt auch auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt die 2G-plus-Regelung. Das bedeutet, dass auch vollständig geimpfte und genesene Besucher einen tagesaktuellen Testnachweis erbringen müssen. Auch dann werden nur negative Testnachweise eines Schnelltestzentrums oder von Arbeitgebern akzeptiert.

Von Christin Lachmann