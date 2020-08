Greifswald

Beobachtet man die beiden Medigreif-Geschäftsführer Prof. Dietmar Enderlein und Klaus Schilling im vertrauten Gespräch miteinander, muss man unwillkürlich an Pech und Schwefel denken, an Sherlock Holmes und Dr. Watson oder – und das trifft es in diesem Fall genau – an eine Partnerschaft, die bereits Jahrzehnte, Fährnisse und Feste überdauert hat.

So unterschiedlich die beiden auch sind: Meistens scheint der eine genau zu wissen, was der andere sagen will, trotz vieler derber Frotzeleien fällt keiner dem anderen ins Wort. Dieses besondere Verhältnis der beiden Unternehmer ist wohl einer der Schlüssel, die Medigreif zu einem der erfolgreichsten Wirtschaftsunternehmen der Region haben werden lassen.

In diesem Jahr feiert die Unternehmensgruppe mit derzeit rund 665 Mitarbeitern ihr 30-jähriges Bestehen. Grund genug, mit Klaus Schilling (71) und Dietmar Enderlein (77) einen Rückblick auf 30 aufregende Jahre zu werfen.

„Die erste Greifswalder GmbH nach der Wende“

Hervorgegangen ist Medigreif aus der Militärmedizinischen Sektion an der Universität Greifswald (MMS). „Uns war klar: Alles wird anders“, sagt der aus Plauen stammende Dietmar Enderlein über die Wendezeit. „Trotzdem ging der Ausbildungsbetrieb weiter.“ Er war damals Leiter der militärmedizinischen Sektion in Greifswald, konnte dann über direkte Verhandlungen mit dem DDR-Verteidigungsministerium den Pachtvertrag über das zehn Hektar große Gelände an der Pappelallee aushandeln.

Am 15. März 1990 wurde Medigreif gegründet, der Betrieb wurde allerdings erst 1991 aufgenommen, da die militärische Sektion erst zum 31. Dezember 1990 aufgelöst wurde. „Ich war damals Dienststellenleiter und Geschäftsführer in Personalunion“, beschreibt Enderlein die Situation. „Würde heute gar nicht mehr gehen.“

Luftbild der Medigreif-Anlage an der Pappelallee in Greifswald Quelle: Achim Keiper/Medigreif

Probleme mit der Systemumstellung hatte er nicht. „Wir haben die erste GmbH nach der Wende gegründet“, sagt Enderlein. „Ich wusste, wo das Handelsregister liegt und kannte einen Notar, der sich auch mit GmbHs auskannte. Für eine Bearbeitungsgebühr von 200 DDR-Mark wurde dann Medigreif mit einem Stammkapital von 20 000 DDR-Mark gegründet.“ Ziel war von Beginn an der Aufbau eines Gesundheits- und Bildungszentrums, erste Projekte waren der Aufbau der Berufsfachschule und die Eröffnung des Ärztehauses.

12,6 Millionen D-Mark Kaufpreis für das Gelände

Medigreif wurde zunächst von vier Gesellschaftern gegründet, diese zogen sich allerdings aus unterschiedlichen Gründen zurück. Klaus Schilling füllte die Position. Er war von Beginn an dabei, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als juristischer Berater, schließlich als Geschäftsführer. „Schnell haben wir gemerkt, dass die laufenden Kosten für das Gelände in schwindelerregende Höhen kletterten“, erinnert er sich. Monatliche Betriebskosten in Höhe von 100 000 D-Mark plus jährliche Nutzungsgebühr von 375 000 D-Mark.

Die Entscheidung war klar. „Wir wollten das Gelände unbedingt kaufen“, so Enderlein. Erste Schätzungen lagen bei über 30 Millionen D-Mark, letztendlich lag der Kaufpreis bei 12,6 Millionen D-Mark. „Die haben wir uns über einen Kredit besorgen müssen. Ohne Eigenanteil übrigens“, erzählt Enderlein.

Viele Verhandlungen und persönliche Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium später der Erfolg: Seit 1994 ist das Gelände im Besitz der Medigreif. Seitdem wurden rund 15 Millionen Euro in den Standort investiert.

Anfangszeit mit Höhen und Tiefen

Der Beginn sei nicht einfach gewesen. „Es gab eine Situation 1992, da dachte ich wirklich, jetzt sind wir pleite“, erinnert sich Klaus Schilling. „Damals gab es nur zwei Möglichkeiten: Den schwarzen Anzug anziehen und die Insolvenz beantragen – oder kämpfen. Wir haben gekämpft, uns zum Beispiel von unserem Heizkraftwerk getrennt und unsere eigenen Gehälter eins zu eins in die Firma gesteckt. Das hat uns dann wieder etwas Luft verschafft und es ging langsam bergauf.“ Enderlein ergänzt: „Aber alle Mitarbeiter haben pünktlich ihr Geld bekommen. Immer – an allen Standorten.“

Medigreif Unternehmensgruppe – was gehört dazu? Die Unternehmensgruppe Medigreif betreibt mehrere Kliniken in Greifswald und auf der Insel Usedom. In Greifswald an der Pappelallee sind das die Parkklinik, eine spezielle Klinik für orthopädische und geriatrische Rehabilitation und die Short-Care-Klinik. In dieser Akutklinik werden Patienten kurzstationär behandelt, etwa bei neurochirurgischen Eingriffen. Zudem liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der multimodalen Schmerztherapie, zum Beispiel bei Rückenschmerzen. Auf Usedom befindet sich die Inselklinik Heringsdorf „Haus Kulm“, eine Fachklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und entsprechender Rehabilitation, sowie die Inselklinik Heringsdorf „Haus Gothensee“, eine Fachklinik für Kinder und Jugendliche mit Stoffwechsel-, Haut- und Atemwegserkrankungen sowie psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Außerdem betreibt Medigreif die Mutter-Kind-Klinik „Mütter-Gesundheit-Usedom“ in Heringsdorf. Am Standort Greifswald, mit einer Außenstelle in Bandelin, befindet sich die Medigreif Berufsfachschule Greifswald. Hier werden nicht nur zum Beispiel Kranken- und Altenpfleger/-innen, pharmazeutisch-technische Assistenten/-innen, Physiotherapeuten/-innen oder Erzieher/-innen ausgebildet. Zum Angebot gehört auch ein Privat-Gymnasium mit Grundschule und Hort sowie ein Kindergarten. Eine Seniorenresidenz „Haus des Betreuten Wohnens“, ein Pflegedienst und das Sportzentrum Sinus gehören ebenfalls zum Medigreif-Komplex in Greifswald. Auf dem Medigreif-Gelände an der Pappelallee finden sich weiterhin die Angebote von Partnerunternehmen, zum Beispiel ein Ärztehaus mit zahlreichen Praxen, darunter ein Schmerzzentrum, Augenärzte, Radiologen, eine neurochirurgische Gemeinschaftspraxis, Sportmediziner oder auch Orthopäden. Auch der Rettungsdienst des Landkreises hat sich auf dem Medigreif-Gelände eingemietet.

Erweiterung und Sanierung

In den Folgejahren erweiterte sich das Medigreif-Angebot, in Greifswald unter anderem durch die Parkklinik, das Sinus-Sportzentrum, einen Kindergarten und eine Seniorenresidenz. Auch außerhalb Greifswalds wurden medizinische Häuser übernommen, unter anderem die Inselklinik Heringsdorf auf der Insel Usedom oder das Krankenhaus Boitzenburg. „In Spitzenzeiten hatten wir über 15 Gesellschaften“, beschreibt Enderlein.

Er verhehlt nicht, dass die Sanierungskurse zum Teil schmerzhaft waren, man habe sich auch von Mitarbeitern trennen müssen, um die Häuser wieder wirtschaftlich auf Kurs zu bringen. „Man muss die Spielregeln befolgen, um ein Haus wirtschaftlich betreiben zu können“, sagt Enderlein.

Short-Care-Klinik schließt Versorgungslücke

Seit 2010 hat sich die Unternehmensgruppe verändert, Standorte außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns wurden verkauft. „Wir haben uns wieder auf unseren Kern konzentriert“, beschreibt Klaus Schilling. Was aber nicht bedeutet, dass sich an den Standorten Greifswald und Usedom nichts getan hätte.

2010 wurde mit der orthopädischen Rehaklinik das Angebot der Parkklinik erweitert, ein Pflegedienst wurde ins Leben gerufen und mit der Short-Care-Klinik (Infokasten) konnte Medigreif eine Versorgungslücke in der medizinischen Landschaft und insbesondere der Schmerztherapie schließen.

Rente? Später vielleicht!

Ein Ende der Arbeitszeit ist für die beiden 71- und 76-jährigen Geschäftsführer noch nicht abzusehen. Zwar führt Dietmar Enderleins Tochter Katja die Parkklinik außerordentlich erfolgreich, aber die Zügel ganz aus der Hand zu geben ist nicht Dietmar Enderleins Sache. „So lange es geht, mache ich weiter“, sagt er. Ruhestand würde vielen Menschen nicht guttun, das hätte er beobachtet.

Klaus Schilling ist da etwas entspannter. „Na, ewig wollen wir das nicht machen. Es kommt die Zeit, die Unternehmensleitung in andere Hände zu geben. Sicherlich ist das aber nicht einfach“, sagt er. „Nicht die Steine, aus denen wir Häuser gebaut haben, sind das Entscheidende. Sondern die Netzwerke und das Vertrauen der Menschen. Das ist viel wertvoller als Kredite. So etwas kann man nicht einfach in einem Karton übergeben.“

Hotelkomplex entsteht auf Usedom

Bis dahin haben sie noch einiges vor. „Zum Beispiel die bauliche Erweiterung des Ärztehauses. Wir stellen Räume für eine Zahnarztpraxis, einen HNO-Arzt und einen Gastroenterologen bereit“, zählt Schilling auf. „Und das Dach des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes muss auch saniert werden.“

Dietmar Enderlein ergänzt: „In Heringsdorf entsteht ein Hotelkomplex für die Eltern, deren Kinder in der Kinderklinik sind. Das ist sonst in der Hauptsaison extrem teuer für die Angehörigen. Und am gleichen Standort baue ich noch eine Seniorenwohnanlage mit rund 70 Wohnungen.“

Von Anne Ziebarth